Mulle Juul Korsholm reklamerer for at hjælpe børn på flugt

"Det er lettere at sælge Ribena og tandpasta, end at få folk til at engagere sig i børn, vi ikke kan se", men formand og talskvinde for Danmarks Indsamling Mulle Juul Korsholm fra Hellerup arbejder for sagen

Villabyerne - 30. januar 2020 kl. 10:00 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en karriere i reklamebranchen i London og København bag sig har Mulle Juul Korsholm taget et stort spring, da hun for seks år siden blev ansat i Folkekirkens Nødhjælp. I denne uge turer hun rundt i medierne som formand og talskvinde for Danmarks Indsamling for at få vores opmærksomhed, inden det årlige indsamlingsshow på DR1 for 14. gang ruller over skærmen på lørdag. I år handler det om børn på flugt, og der er fortvivlende mange af dem. FN har regnet sig frem til, at der er cirka 35 millioner børn på flugt lige nu. Børn, der bor i papkasser med deres familier. Børn, der er alene i verden. Børn uden mad, tøj og sikkerhed. "Der skal faktisk meget lidt til at gøre en stor forskel," siger Mulle Juul Korsholm fra kontoret i bygningen over for Imperial i hjertet af København."For tre år siden besøgte jeg Zaatari-lejren i Jordan, hvor folk er flygtet til fra borgerkrig og tørke i Syrien. Det var en vanvittig oplevelse."

Vil bare gerne hjem "Man finder ud af, at de mennesker, der er flygtet, også er folk som os selv. Veluddannede og veletablerede. Og som i et splitsekund har fået deres liv bombet væk," fortæller Mulle Juul Korsholm, der ikke er bange for at kalde sine rejser med arbejdet for livsændrende: "Det sætter virkelig ens verden i perspektiv, når man ser hvor ondt livet kan gøre," siger hun:"Jeg mødte ikke nogen, der gerne ville til Vesten. De ville gerne hjem til deres familie, deres venner, deres hjem, deres job og deres kultur. Og de fleste af de flygtninge, jeg har mødt, har først og fremmest bedt om noget til deres børn. De vil bare så gerne give deres børn uddannelse og et godt liv," siger Mulle Juul Korsholm, der selv er mor til tre: "I Jordan mødte jeg en syrisk bedstemor med sin familie, hvor alle mændene var døde eller forsvundne. Så sidder de i en teltby, hvor alt ser ud som noget, der ikke er permanent. Men her bor de. Her skal de leve. Nogen har ikke andet end deres mobiltelefon med. De har mistet alt, og børnene har oplevet ting, som intet barn bør opleve," fortæller Mulle Juul Korsholm, der selv er født og opvokset i Gentofte og ikke ligefrem havde skrevet voluntørrejser og ngo-aktivisme ind i sine livsmål, da hun var ung og gik på Holte Gymnasium.

Evne forpligter Mulle blev uddannet på Copenhagen Business School og gjorde karriere i reklamebranchen. Først næsten fire år i London og derefter otte år som kontaktdirektør for reklamebureauet Grey København.

Men da hun var på barsel med sit tredje barn, Ella, fik hun lidt af en "åbenbaring": "Jeg begyndte at forholde mig til, at jeg havde nogle evner og noget erfaring, som jeg kunne bruge til at gøre en forskel her i verden. Og så så jeg det her jobopslag fra Folkekirkens Nødhjælp og tænkte: Det er lige mig," fortæller hun om vejen fra salg af kommercielle produkter til historiefortælling om verdens nødlidende."Mange, der bor i Gentofte har et ret godt liv, og jeg synes, at den, der har evnen, har pligten," siger hun:"Og så har jeg oplevet, at det er det fedeste i hele verden at lave noget, der virkelig giver mening."

Bind - lampe - bold "Og det gør det," fortæller hun og opremser flere eksempler på, hvordan helt enkle projekter kan gøre livet bedre: Når unge Rohingya-piger får hygiejnebind i flygtningelejren Cox's Bazar, så de ikke skal være bange for, hvordan de klarer deres menstruation. Når børn i Cambodja får en solcellelampe, så de kan læse lektier efter mørkets frembrud.Når nogen arrangerer en dansekonkurrence eller kommer med en fodbold til ungerne i lejren i Jordan, hvor det ellers er næsten umuligt at finde adspredelse fra bekymringer om det brutalt mistede liv i Syrien. "Katastrofer er større i dag," pointerer Mulle Juul Korsholm: "Jordskred og tørke og andre katastrofer rammer i forvejen fattige mennesker, og i takt med klimaforandringerne bliver nødhjælpsarbejdet mere og mere omfattende." "Tal fra Verdensbanken peger på, at der alene i Afrika syd for Sahara, i Latinamerika og i de sydlige regioner i Asien, vil være op mod 140 millioner mennesker, der kan blive drevet på flugt inden 2050 på grund af et stadigt stigende havniveau, storme eller tørke og store ustyrlige brande."

Globalt medansvar "Vidste du, at der hvert andet sekund er én i verden, der må flygte. Lige nu er der for eksempel 2,7 millioner børn på flugt i Sydsudan på grund af borgerkrig. Til sammenligning har vi 1,2 millioner børn i Danmark. "Men hvad med de kritikere, der vil sige, at vi måske skal koncentrere os om at være nærværende og omsorgsfulde i vores eget liv i forhold til vores egne omgivelser, i stedet for at bekymre os om børn i Sydsudan?





"Jeg tror, vi kan gøre en forskel både lokalt og globalt. Det er ikke et enten eller. Som verden er, så hænger tingene sammen. Nu rammer klimaforandringerne verdens fattigste.Og på den lange bane vil det også ramme os. Så det er fornuftigt for alle, at folk bringes op på et livsniveau, hvor det er til at være," siger Mulle Juul Korsholm. Hendes egne drenge, Gustav og Otto, har gået på Copenhagen International School, hvor frivilligt arbejde i dag er en del af pensum, så de på den måde lærer at tænke på og handle i forhold til deres egne privilegier: "Eleverne tager for eksempel brugte ting med hjemmefra, som pakkes ind og gives som julegaver til folk, der ikke har råd. De samler hotelsæber på ferien og donerer til hjemløse i Danmark, og de støtter en skole i Peru for misbrugte og hjemløse børn," fortæller Mulle Juul Korsholm, der ikke lægger skjul på, at det her med at give sig selv er enormt givende.

Sparekasser og quinoa "Jeg glemmer aldrig, da jeg var i Uganda. Børnene var så ekstremt fattige, at jeg ikke troede det var muligt. Jeg så den her lille pige, som kun havde én sandal og en Disney-kjole fra Vesten, som var så hullet, at den var bundet sammen. Skuldrene var slidt af. Jeg var der uden for tørkesæsonen, men de sultede alligevel i den her lille landsby. Børn døde af diarré. Det var virkelig barskt og forfærdeligt at se børn lide, fordi de ikke får nok mad. Jeg var sønderknust på vej hjem. "Folkekirkens Nødhjælps initiativ her var at starte låne-sparegrupper, hvor landsbyboerne kunne samles om små pengekasser med nøgler til og en bog, så man kunne skrive sine lån ind på penge til mad under tørken, til hvis et barn skulle på hospitalet, eller man ville starte en lille butik. I det hele taget er mange af de velgørende projekter i den fattige del af verden møntet på at gøre varig gavn, som når Folkekirkens Nødhjælp støtter udbredelsen af quinoa i Etiopien, der som afgrød er meget hårdfør over for tørke og meget næringsrig. "Danmarks Indsamling har også fokus på det lange seje træk," fortæller Mulle Juul Korsholm: "Så når indsamlingen i år går til børn på flugt, bliver pengene i lige så høj grad brugt på at hjælpe børnene og deres familier med at vende hjem, hvis det på nogen måde er muligt, eller forebygge at de mest udsatte og sårbare bliver tvunget på flugt."



Danmarks Indsamling går i år til tolv projekter fordelt på tolv lande på tre kontinenter. Siden 2007 har danskerne samlet mere end 1 milliard kroner ind til næsten 200 udviklingsprojekter til gavn for omkring 7 millioner mennesker.