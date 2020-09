Mulig tricktyv ville låne tærtefad

Søndag aften ved 20-tiden var en mulig tricktyv på spil hos en beboer på Strandlund, fortæller Nordsjællands Politi.

Her ringede en ukendt kvinde på den 86-årige kvindelige beboers dør og bad om at låne et tærtefad. Det afviste den 86-årige, hvorefter den ukendte kvinde bad om at låne toilettet, hvilket også blev et nej.