Ejerne af MovieHouse Hellerup, Michael og Tatjana Obel. Foto: Dan Møller

MovieHouse efterlyser coronahistorier på film

Håndholdt kamera er helt okay i lokal biografs nye konkurrence. Det vigtigste er, at fortællingen er god

Villabyerne - 23. april 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens hele Danmark er hjemme og den sociale kontakt i f.eks. biografen er en saga blot, lancerer MovieHouse Hellerup en slags filmfestival: Lav din egen coronafilm, som fortæller hvordan du oplever livet her midt i coronakrisen.

Biografen organiserer en jury af dygtige filmfolk, som udvælger 12 film blandt de indkomne forslag. De vil blive vist med gratis adgang i biografen, når den må åbne, og ved samme lejlighed vil de bedste film blive præmieret.

Michael Obel, som står bag nogle af de største danske filmsuccesser og MovieHouse-biograferne, fortæller om projektet:

"Alle mennesker i hele verden står lige nu i en situation, som de fleste aldrig har prøvet før. Vi er isolerede, tilbagetrukne og måske også lidt bekymrede for, hvad fremtiden bringer. I medierne hører vi hele tiden om de syge, hospitalerne og smitten, men hvordan er det egentlig, at den enkelte dansker oplever krisen? Det vil vi gerne høre mere om, og hvad er mere naturligt for os end at opfordre til at bruge filmmediet, som jeg synes er det allerstærkeste til at fortælle en medrivende historie i lyd og billeder," siger han i en pressemeddelelse.

Michael Obel vil gerne finde de historiefortællere, som kan sætte tiden i relief og få os til at forstå, hvordan det føles at være i Danmark og opleve coronakrisen.

"Er det de mennesketomme gader, vi har set? Et lykkeligt øjeblik midt i krisen, et videomøde, der gør indtryk eller det nære familieliv. Vi har brug for fællesskabet og de gode nærværende historier, derfor vil vi invitere alle med en mobiltelefon til at optage og samle deres historie. I en tid med Youtube og Facebook er vi alle vant til at være filminstruktører på vores egne mobiltelefonoptagelser, så hvorfor ikke hylde og præmiere dem, som vil dele deres historie med os i biografen," siger han.

Sådan foregår det Gå ud og lav den filmhistorie, du har lyst til at fortælle. Du vælger selv manuskript, om det skal være en lang selfie-film, en videodagbog, et portræt på en person, der har gjort en god gerning, eller om du vil få din familie med som skuespillere i en opdigtet historie.

Fortæl hvordan din verden ser ud i coronaperspektiv, men tænk på at det skal være en filmisk fortælling. Klip filmen sammen på din computer - brug musik og alle de virkemidler, du synes præsenterer historien bedst, og når den er færdig, så send den til MovieHouse på info@moviehouse.dk.

Max 4 minutter Formatet er ikke så vigtigt - send M4p, youtube-links, facebook-links eller Vimeo

Deadline 4. maj Ud fra det indsendte vælger biografens jury 12 film til shortlisten. Ved en event i MovieHouse vises alle 12 film på det store lærred, og så vil biografen også kåre nogle vinderfilm. Herefter bliver alle film stillet til rådighed på nettet for alle, som har lyst til at se dem.

Hvornår det kan lade sig gøre, ved biografens ledelse af gode grunde ikke, men det bliver så snart, den kan.

1. præmien er et gavekort til MovieHouse på 5.000 kr., 2. præmien et gavekort på 2.500 kr. og 3. præmien et på 1.000 kr.

Det koster ikke noget at deltage, men du skal have alle rettigheder til at dele din film på nettet.

Yderligere oplysninger hos Michael Obel på enten obel@obel.at eller på tlf. 2020 0300. jbl