Jægersborg Kirke genoptager sine populære refleksionsløb. Det nye er, at du også kan nøjes med at gå.

Send til din ven. X Artiklen: Motion og refleksion i Jægersborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motion og refleksion i Jægersborg

Slip tankerne fri og få rørt kroppen - deltag i refleksionsløb og tankegang med Jægersborg Kirke

Villabyerne - 22. august 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste er nok allerede klar over, at motion er godt for både krop og sind. Vi har brug for at røre os for at holde kroppen sund og rask, og samtidig er der ikke noget bedre end en rask gå- eller løbetur til effektivt at få ryddet op i hovedets tankemylder.

Motion og refleksion. Det er netop, hvad Jægersborg Kirke tilbyder i september måned. Under overskriften 'refleksionsløb og tankegang' vil de kombinere en god løbe- eller gåtur i den friske luft med samtaler om nogle vigtige eksistentielle emner.

Hver onsdag i september Hver onsdag i september måned kan du møde op i Jægersborg Kirke kl. 19 iført enten løbetøj eller almindeligt praktisk tøj. Her vil sognepræst Lea Skovsgaard først kort introducere dagens eksistentielle emne for at sætte skub i tankerne og overvejelserne. Det kan for eksempel være retfærdighed, barmhjertighed eller tillid.

Bagefter drager alle afsted på enten en 5 km løbetur eller en 2,5 km gåtur, og undervejs kan deltagerne tale om dagens emne. Når turen er slut, mødes alle i kirken igen til en fælles opsamling og afrunding om emnet.

"Vi har tidligere haft arrangeret refleksionsløb, hvor deltagerne har meldt tilbage, at de var rigtig glade for at have et eksistentielt emne med på løbeturen - spørgsmål der altid er relevante og vedkommende, men som de sjældent får mulighed for at tale om i andre sammenhænge," fortæller Lea Skovsgaard og fortsætter: "I år har vi så valgt at supplere løbeholdet med et gåhold, så dem der foretrækker at gå frem for at løbe også kan være med. Det vigtigste er at opleve, hvor nemt tankerne flyder, når du bevæger dig, og hvor givende det er at dele tankerne med andre imens".

Alle er velkomne Arrangementerne er for alle, der har lyst til at få rørt krop og sind, og du kan frit deltage i disse løbe- eller gåture - du behøver ikke at tilmelde dig.

"Mød op, som du er, slut dig til gå- eller løbeholdet og lad motionen og den friske luft slippe dine tanker og tale fri," afslutter Lea Skovsgaard. Steff