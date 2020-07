Morten Løkkegaard: - Jeg er overrasket over, hvor ualmindeligt aktiv, jeg har været

Se billedserie Morten Løkkegaard har svært ved at få øje på rimeligheden i Villabyernes optælling af hans mødefravær. Privatfoto

Villabyerne kan i dag afsløre et betydeligt fravær fra Venstres nyvalgte spidskandidat til de møder, han har skullet deltage i de seneste 2½ år. Hovedpersonen afviser vores tal, der er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger, og mener Villabyerne tegner ”et fuldstændig manipuleret billede”

Villabyerne - 07. juli 2020 kl. 15:18 Af Jesper Bjørn Larsen

Morten Løkkegaard (V) har tilsyneladende haft overordentlig svært ved at finde tiden til at passe både sit arbejde i Europa-Parlamentet og sit arbejde i Kommunalbestyrelsen i Gentofte, hvor han sidder som Venstres enlige medlem og 2. viceborgmester.

Ifølge Villabyernes optællinger har politikeren, der for nylig blev valgt som Venstres spidskandidat til næste års kommunalvalg, haft et omfattende fravær fra det politiske arbejde i Gentofte i de godt 2½ år, der er gået, siden han blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen.

I de fem opgaveudvalg, han har været medlem af i den indeværende periode, har han kun deltaget i ni ud af 26 møder, det er et fravær på hele 65 procent. I to af opgaveudvalgene - 'En ny udskoling - MIT Campus Gentofte' og 'FN's Verdensmål i Gentofte', dukkede han ikke op til et eneste af møderne.

Hvis man lægger alle møder sammen - inklusive de stående udvalg - så har Morten Løkkegaard haft et fravær ved 44 ud af de 128 møder, han har skullet deltage i, det er et fravær på hele 34 procent.

De tal er baseret på de mødereferater, der fremgår af Gentofte Kommunes hjemmeside. Alle kan gå ind og tjekke dem. Oplysningerne er taget fra de udvalg, Morten Løkkegaard er eller har været medlem af: Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt de fem opgaveudvalg 'En ny udskoling - MIT Campus Gentofte', 'Arkitektur i Gentofte', 'Vi skaber sammen', 'Det internationale i Gentofte' og 'FN's Verdensmål i Gentofte'.

Anerkender ikke tallene Villabyerne har sendt vores optælling til Morten Løkkegaard, så han kunne krydstjekke tallene. Han mener overordnet, at Villabyerne tegner "et fuldstændig manipuleret billede."

"Jeg har været det hele igennem, og jeg er overrasket over, hvor ualmindeligt aktiv, jeg har været. Der har været en masse møder mellem budgetpartierne, som ikke fremgår af statistikken. Det drejer sig om 25-30 møder, som jeg har deltaget i alle sammen. Når det gælder Økonomiudvalget, så gøres det op i både fællesmøder og ordinære møder. Jeg er i vid udstrækning kommet til de sidstnævnte, men jeg har fået registreret et fravær til mange fællesmøder, fordi jeg først er kommet senere. Jeg var ikke klar over, at de blev registreret separat. Det drejer sig om 7-10 møder, hvor det ikke er rimeligt at tale om et fravær," siger Morten Løkkegaard.

V-politikeren mener derfor, hans fraværsprocent ser væsentligt anderledes ud end den, Villabyerne har regnet sig frem til.

"Jeg har regnet mig frem til, at jeg har haft et fravær ved 31 ud af 158 møder. Når jeg ser de tal, føler jeg mig bekræftet i, at jeg har været ualmindeligt flittig, og det er jeg selvfølgelig både glad for og stolt over. Og jeg ved, at det bl.a. er derfor, Venstre i Gentofte har besluttet at gøre mig til spidskandidat."

Du har over for Berlingske konstateret, at det er et hårdt arbejde at sidde både i Europa-Parlamentet og Gentofte Kommunalbestyrelse, men at det ikke er et problem med dit dobbeltmandat. Er det stadig din opfattelse, når du ser, hvor omfattende dit fravær har været?

"Det er en falsk præmis, du stiller op! Jeg har lige forklaret dig, hvorfor dine tal ikke holder. Jeg har IKKE et omfattende fravær."

Jeg forholder mig til de tal, der ligger fremme til offentlighedens kendskab, jeg har ikke nogen mulighed for at tjekke dine tal. Du har et fravær på 65 procent til møderne i de opgaveudvalg, du har siddet i, hvad er din forklaring på det?

"Alle kommunalpolitikere må prioritere deres tid, da det er en tillidspost, som der skal findes tid til ud over hovedbeskæftigelsen. Politisk arbejde er ikke et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet. Jeg har helt klart tilvalgt kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalget og fravalgt fællesmøder og de opgaveudvalg, hvor jeg ikke var formand. Jeg har fra start gjort opmærksom på, at jeg ikke så mig i stand til at varetage alle de opgaveudvalg, som Venstre blev tildelt siden konstitueringen."

Hvem har du sagt det til? Har du f.eks. gjort borgmesteren opmærksom på det?

"Det ønsker jeg ikke at gå ind i. Jeg har sagt det til alle, der har ønsket at høre på det. De opgaveudvalg har været en kæmpe succes. Men den primære opgave for politikerne i de udvalg er at lytte til borgerne..."

Hvilket signal synes du, det sender, når du vælger at udeblive fra alle møder i to af opgaveudvalgene?

"Det har ikke noget med signaler at gøre! Jeg har lige forklaret dig, at jeg har deltaget i 127 møder, så det er igen en falsk præmis, du stiller op. Der er kun 24 timer i et døgn, og jeg har fra starten tilkendegivet, at jeg ikke var i stand til at deltage i alle møder."

Mine tal, dem Maren i Kæret kan forholde sig til, viser, at du har et omfattende fravær, og jeg vil gerne spørge dig til dit dobbeltmandats betydning...

"Jeg gider ikke at høre på, at jeg har et omfattende fravær! Eller at mit dobbeltmandat skulle have en negativ betydning. Det er det rene sludder og vrøvl. Jeg har IKKE et stort fravær. Venstre i Gentofte værdsætter min store indsats, og derfor har de valgt mig som spidskandidat."

Fuld støtte fra bagland Villabyerne har præsenteret Venstre i Gentofte for de samme fraværsdata. Herfra er der fuld opbakning til Morten Løkkegaard.

"Vi støtter selvfølgelig fuldt og helt op om Morten Løkkegaard som spidskandidat for Venstre. Vi synes, han har gjort det rigtig godt. Han skal have stor ros for det samarbejde, han har fået op at køre med de Konservative og borgmester Hans Toft. Det arbejde er helt på linje med den kurs, Venstre i Gentofte har besluttet," siger Alexander Schneevoigt, formand for Venstre i Gentofte.

"Kan vi bakke op om Morten Løkkegaard som spidskandidat? Og har vi tillid til, at han udfylder sit arbejde? Ja, det kan vi, og ja, det har vi."





Alexander Schneevoigt, formand for Venstre i Gentofte Alexander Schneevoigt, formand for Venstre i Gentofte Et fravær på 65 procent i de opgaveudvalg, han har været medlem af. Er det tilfredsstillende?

"Det, jeg bider mærke i, er, at han har lagt et fokus på de udvalg, han på forhånd havde udvalgt. Og hvor han var formand. Venstre i Gentofte vidste godt, at han ikke ville prioritere alle fem opgaveudvalg."

Så Venstre i Gentofte kan godt leve med en spidskandidat, der har så stort et fravær til det politiske arbejde i Gentofte?

"Kan vi bakke op om Morten Løkkegaard som spidskandidat? Og har vi tillid til, at han udfylder sit arbejde? Ja, det kan vi, og ja, det har vi. Jeg ved, at Morten har været til masser af interne møder, hvor bl.a. budgettet er blevet diskuteret, så der mangler nogle nuancer i din oversigt. Den sender i hvert fald ikke et signal til mig om, at Morten ikke har været flittig til kommunalpolitik i Gentofte, for det ved jeg, ikke er sandt. Jeg synes sådan set, at han har gjort det fremragende i forhold til, at han har været det eneste medlem af Kommunalbestyrelsen for Venstre," siger Alexander Schneevoigt.

Ikke fået den besked Villabyerne har spurgt borgmester Hans Toft (K), om Morten Løkkegaard klart har tilkendegivet over for ham, at han ikke har set sig i stand til til at varetage alle de opgaveudvalg, som Venstre er blevet tildelt siden konstitueringen.

"Nej," svarer borgmesteren i en mail.

Hvad er din kommentar til, at 2. viceborgmester Morten Løkkegaard (V) har så højt et mødefravær?

"Dette er en sag mellem Morten Løkkegaard og vælgerne," svarer borgmester Hans Toft.

I to opgaveudvalg - 'En ny udskoling - MIT Campus Gentofte' og 'FN's Verdensmål i Gentofte' - er han ikke kommet til et eneste af møderne, hvad er din kommentar til det? Hvis han ikke har haft mulighed for at deltage i de to udvalgs møder, burde han så ikke have givet sin plads til en anden?

"Dette er en sag mellem Morten Løkkegaard og vælgerne," svarer borgmester Hans Toft atter.

Får Morten Løkkegaards fravær på 65 procent i de fem opgaveudvalg, han har siddet i, nogen konsekvens for hans chancer for at blive medlem af et opgaveudvalg fremover?

"Det forudsættes altid, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i møderne i de udvalg, de er valgt til - det gælder også Morten Løkkegaard," svarer borgmesteren.

Dokumentation - Morten Løkkegaards fravær

Fravær i Kommunalbestyrelsen

12/9 2018, 7/10 2019, 16/12 2019 og 24/2 2020. Fravær ved fire ud af 32 møder i Kommunalbestyrelsen, et fravær på 12,5 procent.

Fravær i Økonomiudvalget

26/2 2018, 22/5 2018, 17/9 2018, 1/10 2018, 22/10 2018, 24/10 2018, 26/11 2018, 25/3 2019, 29/4 2019, 20/5 2019, 11/6 2019, 30/9 2019, 21/10 2019, 25/11 2019, 16/12 2019 og 15/6 2020. Fravær ved 16 ud af 47 møder, et fravær på 34 procent.

Fravær i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

26/2 2018, 29/10 2019, 28/2 2019, 22/5 2019, 30/9 2019, 16/12 2019 og 27/2 2020. Fravær ved syv ud af 23 møder, et fravær på 30 procent.

Fravær i opgaveudvalget 'En ny udskoling - MIT Campus Gentofte'

17/1 2018, 10/3 2018, 10/4 2018, 6/5 2018 og 22/8 2018. Fravær ved fem ud af fem møder, et fravær på 100 procent.

Fravær i opgaveudvalget 'Arkitektur i Gentofte'

14/3 2018. Fravær ved ét ud af fire møder, et fravær på 25 procent.

Fravær i opgaveudvalget ´Vi skaber sammen'

4/6 2019, 2/9 2019 og 21/10 2019. Fravær ved tre ud af seks møder, et fravær på 50 procent.

Fravær i opgaveudvalget 'Det internationale i Gentofte'

24/6 2019. Fravær ved ét ud af fire møder, et fravær på 25 procent.

Fravær i opgaveudvalget 'FN's Verdensmål i Gentofte'

9/4 2019, 18/6 2019, 3/9 2019, 30/10 2019, 17/12 2019, 19/2 2020 og 2/6 2010. Fravær ved syv ud af syv møder, et fravær på 100 procent.