Morgensang på Bellevue med holdet fra Den Evige Ild

Morgensang på Bellevue Teatret

Morgensangen varer en god time.Billet: Kr. 100 med Kulturministeriets sommerpakke(Normalpris kr. 200)Stærkt begrænset plads.Vedr. coronavirus og plads i salenDa der skal synges, skal der være to meters afstand imellem alle. Der vil derfor kun være plads på hvert fjerde sæde og kun på hver tredje række. Der er altså rig mulighed for at udleve din indre SImon Spies med plads til både stok og hat og morgenmad på nabosæderne. Der er derfor kun 80 pladser til salg i hele salen.Man er meget velkommen til at tage mundbind med.Hvis du har symptomer på covid-19, skal du naturligvis blive hjemme.