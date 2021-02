16-årig er fundet skyldig i drab, efter han i april sidste år som bare 15-årig stak en 18-årig mand to gange i brystet i forbindelse med et større aftalt slagsmål i Gentofte.

Mor til 16-årig, der blev fundet skyldig i drab: - Hans liv bliver ødelagt

Hun har siddet i Retten i Lyngby til samtlige retsmøder. Hun har hørt, hvordan hendes bare 16-årige søn har erkendt at have stukket en kniv ind i brystet på en 18-årig mand, der mistede livet. Et knivstik, der var 13 centimeter dybt og gik ind i lungehulen med retning mod hjertet på den dræbte, og som skete ved et aftalt masseslagsmål i Gentofte i april sidste år.

Hun havde håbet på, at retten fandt, at der var tale om nødværge. Mandag brød hun i gråd, da dommen faldt.

Hendes søn blev fundet skyldig i manddrab og i at have givet to knivstik og brugt en strømpistol mod halsen på den dræbte 18-årige.

"Jeg havde ikke regnet med det. At man kan blive kendt skyldig for at forsvare sig selv, det fatter jeg ikke. Hans liv bliver ødelagt. Jeg ved ærlig talt ikke, hvad jeg skal tænke. Det skal lige synke ind, før det rammer," sagde hun kort efter dommen faldt til Villabyerne.

Retten lagde vægt på, at hendes søn havde taget flere våben med til slagsmålet, og at han kunne have stukket af, som flere af hans venner gjorde.

"Selvfølgelig skal han straffes, men jeg troede han ville få for grov vold med døden til følge," sagde den 16-årige drabsmands mor.

Tirsdag og onsdag afgøres det, hvor lang en fængselsstraf hendes søn får.