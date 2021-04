Monsieur Lars åbner ny butik med franske antikviteter

"Butikken bugner af gode fund fra de franske loppemarkeder og antikmesser - jeg er nede og lede ting op, så tit det kan lade sig gøre - og trækker nu under Corona på et stort netværk af leverandører, der ved, hvad jeg vil have, og er flinke til at sende billeder," siger han.