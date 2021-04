Se billedserie Regeringen fremlagde deres udkast til en infrastrukturplan, hvor der er afsat en pulje på 3 mia. kr. til bekæmpelse af vejstøj. I de kommende forhandlinger frem til sommeren skal puljen fordeles. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Olivier Rateau/olrat - stock.adobe.com

Mon de husker Gentoftes støjplagede borgere ved forhandlingsbordet?

Selvom 30 procent af Gentoftes borgere er plaget af støj, så bliver Lyngbymotorvejen ikke nævnt en eneste gang i regeringens udkast til en ny infrastrukturplan

Villabyerne - 15. april 2021 kl. 10:19 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Med regeringens ambitiøse infrastrukturplan med investeringer på 160 milliarder kroner frem mod 2035 kan Gentoftes støjplagede borgere håbe på, at politikerne på Christianborg husker dem inde ved forhandlingsbordet.

I november 2020 skrev Villabyerne, at 23.000 borgere i Gentofte Kommune lever med et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier. Især området omkring Lyngbymotorvejen og beboerne langs de store gennemfartsveje i kommunen er plaget af støjen. Ifølge kommunens tal lever mere end en 1/4 del af borgerne med støj, der er højere end 58db, der er grænseværdierne for vejstøj. Heraf er mere end 2.000 stærkt støjbelastet med et støjniveau på 68db eller mere.

En af de politikere, som sidder med ved forhandlingsbordet, er formanden for Transportudvalget, Jeppe Bruus (S), der også er valgt til Folketinget i Gentofte-Gladsaxe-kredsen.

Støj var og er stadig en mærkesag for ham, og i november udtalte han til Villabyerne, at det er hårdt arbejde at få vejstøj prioriteret frem for store infrastrukturprojekter, men at han "bider sig fast i bordpladen" og at støj ville blive en væsentlig del af de kommende infrastrukturforhandlinger.

Derfor er han meget tilfreds med, at der i udkastet til en infrastrukturplan er afsat en pulje på 3 mia. kr. til bekæmpelse af vejstøj.

"Der er kommet fokus på støjbekæmpelse, bl.a. ved at man vil skifte til klimavenlig asfalt på de statslige veje og samarbejde med kommunen om støjbekæmpelse og permamente støjstærekasser på bynære motorveje for at sikre, at hastigheden bliver holdt på alle tider af døgnet," siger Jeppe Bruus.

Transportordføreren var selv opmærksom på tilbage i november, at trafikmængderne i dag på Lyngbymotorvejen langt overskrider forudsætningen for de værn, man dengang opførte. Som Gentofte-borger kunne man godt blive bekymret over, at strækningen ikke er nævnt eksplicit i regeringens infrastrukturplan, men Jeppe Bruus forsikrer, at han går ind til forhandlingsbordet med Gentoftes sag for øje.

"Jeg vil forfægte det princip, at dér hvor støjen generer flest muligt, skal man sætte ind. Og i Gentofte Kommune er der mange borgere, som bor tæt ved motorvejen, som er plaget af støjen. Det vil jeg selvfølgelig have fokus på under forhandlingerne, men der er ingen garantier," siger han, som håber, at en aftale falder på plads inden sommeren.

Andreas Weidinger (K), medlem af Gentoftes kommunalbestyrelse, harcelerer over regeringens udkast.

"Det er endnu en i rækken af fuldstændig utilfredsstillende udspil fra Christianborg, hvor man igen har glemt Gentofte. Det er en katastrofe, at man ikke direkte har skrevet ind, at man vil gøre noget ved den ubærlige støj ved Lyngbymotorvejen," siger han, som ønsker et støjværn langs Lyngbymotorvejen og støjfri asfalt.

Puljen på 3 mia. kr. til vejstøj trøster ikke lokalpolitikeren.

"Som jeg forstår det, er der intet, som tyder på, at de 3 mia. kr. er målrettet Lyngbymotorvejen, men derimod kun er tiltænkt de socialdemokratiske omegnskommunerner sydpå. Jeg vil sørge for, at de konservative politikere på Christiansborg kommer til at tale Gentoftes sag, og jeg er netop ved at skrive et brev til de konservatives transport­ordfører for at understrege vigtigheden af, at Lyngbymotorvejen bliver nævnt eksplicit i aftalen," siger Andreas Weidinger.