Molboløbet er et løb for hele familien. Foto: Bo Konring

Molboløbet slog alle rekorder

4.209 personer har de seneste ti søndage taget løbeskoene på og deltaget i det traditionsrige orienteringsløb 'Molboløbet'. I år var det en Gentofte-borger, der vandt

Villabyerne - 10. marts 2021

Niels Ull Harremoes fra Gentofte kan i det kommende år pryde sig med titlen overmolbo. For han blev den samlede vinder af Molboløbet 2021 efter en overbevisende præstation.

Konkurrencen var ellers hård i år. Med 4.209 startende slog Molboløbet alle rekorder. Den hidtidige rekord var fra 2009, hvor der var 3.713 startende.

"Vi er glade og stolte over, at det lykkedes at gennemføre årets løb, selvom vi var pålagt en masse restriktioner. Og det er dejligt, at så mange har villet lege med og har taget en tur i skoven," siger Henrik Molsen fra Søllerød Orienteringsklub, der arrangerer Molboløbet.

Molboløbet er et orienteringsløb, der løbes i de lokale skove på årets ti første søndage. I modsætning til andre orienteringsløb er der spørgsmål på posterne, og der bliver lagt vægt på, at det er en begivenhed for hele familien. Søndag efter søndag tager forældre og børn ud i skoven og leder efter posterne.

"Konkurrencen fra andre arrangementer har ikke været så hård i år. Men vi håber, at mange deltagere vender tilbage til næste år, fordi de har fundet ud af, at det er sjovt at løbe orienteringsløb," lyder det fra Henrik Molsen.

Det har på alle måder været et usædvanligt år. Normalt bliver Molboløbet afviklet med fri start inden for to timer. Men starttiden blev i år udvidet til seks timer - fra klokken 9 til 15.

Der var ingen stævneplads, hvor løberne kunne samles før og efter løbet, og man skulle selv printe sit kort hjemmefra og betale løbsgebyret på MobilePay.

"Der har været en fantastisk positiv stemning omkring løbet, og det er en vigtig indtægtskilde for Søllerød Orienteringsklub. Så det får klubbens børn, unge og voksne glæde af i det kommende år," siger Henrik Molsen.

Den samlede vinder af løbet, Niels Ull Harremoes, var naturligvis stolt over titlen som overmolbo.

"Jeg har deltaget siden 2012, men aldrig tidligere været tæt på at vinde, men nu lykkedes det. Blandt andet, fordi jeg var heldig og kunne besvare nogle af de spørgsmål, andre ikke kunne," siger manden, der har deltaget alle ti søndage og sluttede løbet med maksimumpoint.

Han oplyser, at hustruen, Helle Harremoes, vandt titlen i 2019:

"Det er jo dejligt at få pokalen hjem igen. Vi løber ikke meget orienteringsløb, men vi synes Molboløbene er sjove, og efterhånden er det en god del af familien, der er med. Vi hygger os med det," fortæller Niels Ull Harremoes.

Familiepokalen blev i år vundet af Kim Johnsen, Sandie Lykke Pedersen og deres børn Johannes, Katrina og Regitze. Det er femte gang, at de vinder familiepokalen.

Molboløbet vender tilbage med den 63. sæson i januar 2022. RAM

