Mogens Vemmer er død: Vi har altid sagt om Mogens, at vi kom ind til ham med én ide, og vi gik ud igen med 100

Mogens Vemmer, der var mangeårig chef for B&U-afdelingen, er død i en alder af 84 år. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Tidligere chef for B&U og Gentofte-borger Mogens Vemmer er gået bort. Villabyerne mødte ham og hans hustru Katrine Hauch-Fausbøll i 2015 i anledning af, at han fyldte 80 år. Genlæs interviewet her

Villabyerne - 27. februar 2020 kl. 12:12 Af Jesper Bjørn Larsen

Man er lidt slidt, når man nærmer sig de 80, fortæller Mogens Vemmer. Nøgternt, uden jammer, mens vi sætter os ved det aflange spisebord i hans villa på Vinrankevej. "Det er som om, at kroppen ikke rigtigt er gearet til at blive gammel. Man går lidt dårligere, man hører lidt dårligere..." Men hjernen fejler ikke noget? "Det håber jeg ikke. Men det må du jo vurdere", smiler han.

Vi sidder ved det berømte grønne bord, hvor Mogens Vemmer har udtænkt så mange tv-koncepter sammen med folk som Thomas Winding, Finn Bentzen og Per Schulz. Et bette udpluk af den myriade af kreativt talent, der gjorde Mogens Vemmers år som leder af B&U fra 1968-2000 så vanvittigt succesfulde. Ungdomsredaktionen, Legestue, Anna & Lotte, Kaj & Andrea, Nana, Bamses Billedbog. Googl manden og fortsæt selv listen. For en årgang 1971 som denne skribent kan det siges ret kort. B&U var billed- og lydsiden til vores barndoms televiserede eventyr og dannelsesrejser. Og der var kant, realisme, humor, skævhed, visdom, poesi og varme i mængder, man bare ikke finder i børne-tv i dag.

Speaker på radioen Mogens Vemmer læste til lærer på Blaagaards Seminarium, da han som attenårig i 1953 startede i Statsradiofonien som studenterspeaker. Det var under den berygtede Karl Bjarnhof, der kun ringede, når speakeren havde lavet en fejl. Og der gik kun ganske få sekunder fra fejlen var sluppet ud, til han var i røret: "Vemmer, når et H er stumt på fransk, så er det fordi, man ikke skal høre det". 60 kr. pr. gang gav det at speake lørdag eftermiddag eller aften på P1 eller P2. Mens han speakede, gik han og bryggede på ideer til alt det, han havde lyst til at lave for børn. Alex Schnack, der på det tidspunkt var leder af to ugentlige børnetv-halvtimer, blev bombarderet med dem. En af ideerne fik Mogens Vemmer endelig lov at lave i december 1956. Indslaget handlede om en indsamling af legetøj til fattige børn i Vanløse, hvor han også selv boede. Da han mødtes med filmfotografen, havde han skrevet mindst 100 scener ind til det, der skulle blive et fem minutters indslag. Fotografen var ikke imponeret. "Hold manuskriptet og i øvrigt kæft", lød det kontant fra manden, som den ambitiøse tv-pioner senere blev gode venner med. I løbet af det næste år producerede Mogens Vemmer 150 udsendelser. Han blev kendt som den unge reporter, der forstod at komme ud af huset. "Tv var dengang noget, der blev produceret i studier, for det indebar en masse tungt udstyr, og det var for dyrt at lave 'på stedet'. Børn i København anede ikke, hvordan man levede på landet og omvendt. Så jeg ville ud i landet og møde børnene", fortæller han.

Vandt en Bodil Fra begyndelsen af 1960'erne begyndte Mogens Vemmer at lave pågående ungdoms-tv, der blev kritiseret for at grave ned i emner, der ikke passede til sendefladen. Han fulgte bl.a. en motorcykelbande i Nordsjælland, han satte fokus på unge, der manglede et sted at bo, og han gjorde det med en ny dramadokumentarisk stil, der faldt flere for brystet, bl.a. fordi den indebar rekonstruktioner. Det var for skrapt for DR, da han ville lave en udsendelse om trækkerdrenge og ludere. Det blev i stedet til den halvdokumentariske spillefilm 'Gaden unden ende', som han vandt en Bodil for i 1964 som årets bedste danske film. DR kunne dog godt se, at de i Mogens Vemmer havde en mand med stædige ambitioner for sit fag, så da Børne & Ungdomsafdelingen blev oprettet i 1968, var han det naturlige valg. Afdelingen, der lavede både tv og radio, blev delt op i småbørn, børn og unge, og talenterne begyndte at melde sig på banen. Udover de tidligere nævnte var det folk som Jytte Hauch-Fausbøll, Flemming Quist Møller, Johannes Møllehave, Poul Nesgaard, Iben Wurbs, Hanne Willumsen og A.T. Hansen. "Min rolle var at finde talenterne og give dem lov til at udfolde sig, selv med den mindste idé", forklarer Mogens Vemmer beskedent. Han har ikke lyst til at fremhæve enkelte programmer eller talenter frem for andre. Og når man spørger ham til en af B&U's største succeser gennem tiderne, Bamses Billedbog, kalder han på sin kone gennem 35 år, Katrine Hauch-Fausbøll, der netop er kommet hjem fra en indkøbstur.

Kæmpede for de ansatte Det var nemlig hende, der i 1980 kom med ideen, da Mogens idéudviklede ved det grønne bord sammen med Thomas Winding og Finn Bentzen. "De havde snakket om masser af programmer til de store børn og unge, men ikke nogen til de små børn. 'Hvad med en stor, gul bamse på to meter, der er kluntet og stiller dumme spørgsmål', foreslog jeg, mens Finn tegnede ivrigt. Og så tænkte jeg faktisk ikke mere på det, før den dukkede op i programmet 'Døren går op'", smiler Katrine Hauch-Fausbøll. Ingen meldte sig på banen til at lave flere udsendelser med Bamse, da serien sluttede, så det blev Katrine selv, der måtte producere og instruere Bamse i udsendelsesserien 'Bamses Billedbog'. Der blev lavet tv-udsendelser med Bamse, der også har fået sin egen ballet på Det Kongelige Teater, frem til 2010. Vi spørger Katrine Hauch-Fausbøll, der var ansat i DR fra 1969 til 2012, hvordan Mogens Vemmer var som chef. "Han lyttede. Og han var ikke bange for at indrømme egne fejl. Vi har altid sagt om Mogens, at vi kom ind til ham med én ide, og vi gik ud igen med 100. Og så kæmpede han for os. Altid". Mogens Vemmers rolle var bl.a. at tage tævene, når Aktive Lyttere og Seere med Erhard Jakobsen i front beskyldte B&U for at være røde lejesvende, der brugte den licensbetalte platform til at indoktrinere børn og unge med venstreorienteret propaganda. I 1971 var det tæt på en fyring, da Erhard Jakobsen påstod, Mogens Vemmer havde løjet over for Radiorådet. Der blev kørt en tjenestemandssag, der endte i Byretten. Her kunne dommeren ikke få øje på beviserne.



Var der noget om snakken, havde I røde lejesvende ansat i DR? "Flere af dem, der søgte ind i DR og havde brug for en platform at udtrykke sig på, var måske nok venstreorienterede. Og de unge, der talte højest i vores programmer, var som regel venstreorienterede. Det var en anden tid", mindes Mogens Vemmer. "Du har da aldrig været politisk. Jeg oplevede alt det, du blev beskyldt for, som en stor uretfærdighed", siger Katrine Hauch-Fausbøll. Interviewet er ved at være slut, men vi skal da lige høre guldalderens mæcen, hvad han egentlig synes om kvaliteten af børne- og ungdomsfjernsynet i dag? "Det er fremragende, at vi har fået både Ramasjang og Ultra. Men jeg synes, man burde fordoble deres budgetter, så de kan lave endnu mere selv. Det er tydeligt, at talenterne styadig skal findes indenfor børne-tv. Det giver en frihed ikke at blive myrdet af seerne fredag aften kl. 20, hvis noget ikke lykkes. Når vi lavede noget møg i min tid, sendte vi det altid i juni kl. 10 om formiddagen. Så passede regnskabet, og ingen opdagede det", griner han.