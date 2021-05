Mødregruppe for knogleskørhed: - Det værste, man kan gøre, er at sætte sig i sofaen

Se billedserie Hver mandag kl. 13 står en frivillig træner klar for at træne alle interesserede med knogleskørhed.

Ved Charlottenlund Fort mødes borgere med knogleskørhed for at træne. Og på kun en måned er der sket store forandringer i gruppen

Villabyerne - 14. maj 2021 kl. 10:10 Af Kathrine Albrechtsen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Af de 30 kvinder, der var mødt op til den første træning efter påsken, var det kun et fåtal, som turde at tage de stejle trapper op til toppen af Charlottenlund Fort.

For med diagnosen osteoporose, også kaldet knogleskørhed, lever mange ofte med angsten for at falde.

"Men det værste, man kan gøre, er at sætte sætte sig i sofaen," siger Linda Garlov, der er lokal formand for osteoporose-foreningen.

Derfor startede foreningen et frivilligt og gratis udendørshold, der mødes hver mandag kl. 13 ved Charlottenlund Fort.

Efter kun fire gange er der sket store forandringer i gruppen. I dag er der ikke én, som holder sig tilbage fra trapperne.

"Mange er bange og usikre for at gøre noget forkert, så de havner i en kørestol, men her får de hjælp og bliver instrueret af en frivillig træner," siger Linda Garlov.

Initiativet har haft et overvældende fremmøde, selv i regn og vind, fortæller Helene Lorenzen, der sidder som bestyrelsesmedlem i Hovedstaden Nord og selv deltager hver mandag.

"Det er jo en form for mødregruppe, hvor vi selvfølgelig mødes for at bevæge os, men også for at bruge hinanden til at udveksle gode råd og erfaring," siger hun.

Overset folkesygdom Ifølge formanden Linda Garlov er knogleskørhed en af de mest oversete folkesygdomme. Læger og forskere mener, at 500.000 danskere lider af den, men kun 200.000 er diagnosticeret. Det er især hænder, håndled, lænd og hofte, der oftest er mest udsatte og som viser de første tegn på knogleskørhed.

"Lægerne skal generelt være mere opmærksomme på folk, der kommer ind med uforklarlige brud. For når folk ikke ved, at de har sygdommen, ved de heller ikke, hvordan de skal forebygge brud," fortæller Linda Garlov, som selv er diagnosticeret med knogleskørhed.

Både Linda Garlovs mor og søster har sygdommen, og da den er arvelig, var hun på forkant, da hun fik en scanning i midten af sine 40'ere.

"Mange forbinder sygdommen med ældre mennesker, men min scanning viste, at den allerede var aktiv på det tidspunkt," siger hun.

Ingen mænd? Endnu er der ikke dukket mænd op til træning. Men det betyder på ingen måde, at de ikke bliver ramt af knogleskørhed, fortæller Linda Garlov.

"Mænd går ikke så tit til lægen, og de er typisk først meget dårlige, når de får sygdommen diagnosticeret. Og det er en skam, fordi man kan gøre meget for at forebygge sygdommen gennem sund kost, søvn og motion," siger formanden.

