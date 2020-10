Mød en strisserforfatter i Charlottenlund

"I mere end 40 år arbejdede Erik Hauervig i Københavns Politi blandt andet som kriminalassistent på Station City på Vesterbro i København. Her lærte han de kriminelle miljøer at kende, og det har i dag gjort ham til en af Danmarks mest troværdige krimiforfattere," skriver Skriveforlaget i en pressemeddelelse. Det er dette forlag, som udgiver Erik Hauervigs bøger. Foreløbig er det blevet til seks bind i serien om kriminalassistenten Bjørn Agger, der alle er skrevet med kraftig inspiration fra virkelige hændelser - således også den nye bog, 'Hvem er fjenden', der udkom i foråret.

Han fik nok

I slutningen af sin karriere inden for politiet gik Erik Hauervig ned med stress, da han efterhånden havde set for meget af den barske virkelighed. I dag er han pensionist, men altså aktiv som krimiforfatter, og så holder han også foredrag om sin karriere i politiet og som forfatter. Derudover er han meget involveret i foreningen Newlives Denmark, der hjælper tidligere prostituerede og ofre for menneskehandel med at komme på ret fode igen.