Se billedserie Lærke Harbo blev 1. august ansat som daglig leder af Byens Hus. Foto: Kathrine Albrechtsen

Mød Lærke Harbo - ny daglige leder i Byens hus

Hvordan omdanner man en nedlagt skole til et spirende medborgerhus? Flere projekter er i støbeskeen for at omdanne Byens Hus til et sted, hvor forskelligheder kan mødes på kryds og tværs, fortæller husets nye leder

26. september 2020

Det er efterhånden flere år siden, at der blev ringet ind til sidste time på den internationale skole på Hellerupvej. Nu står der 'Byens Hus' på den hvide mur ud til vejen. Imens er flere foreninger og organisationer flyttet ind på etagerne i huset.

I stuen bor Headspace, som er anonym og gratis rådgivning for børn og unge, på første sal bor Frivilligcentret sammen med Ungemiljøet, og oppe under husets tag giver Repaircafé brugte ting nyt liv.

Ansættelse af ny leder Sidste år fik et opgaveudvalg til arbejde at opstille rammerne for det nye hus, hvor det primære fokus lå på organisering, styreform og husets økonomiske model. Konklusionen blev, at huset skulle organiseres som en forening med en daglig leder.

1. august 2020 blev Lærke Harbo ansat som Byens Hus' nye daglige leder. Efter ni år som projektleder i Huset i Magstræde i København var det tid til nye udfordringer, og da hun læste, at et nyt kulturhus, som skulle hvile på brugerinddragelse, samskabelse og frivillighed, ledte efter en daglig leder, sendte hun en ansøgning afsted.

Møder på kryds og tværs Lærke Harbos primære opgaver bliver at hjælpe de brugere, som kommer ind ad døren og vil tage del i huset.

"Jeg håber, at det bliver et sted, som folk er stolte af, og at man får god energi af at være her. Det er også mit håb, at det bliver et hus, hvor der kan ske møder på kryds og tværs. Lige nu rummer det allerede en masse forskelligheder under samme tag, og blandt dem håber jeg, at de kommer til at lave fælles projekter eller som minimum mødes i foyeren eller til en fællesspisning. Man kan gå et helt liv igennem og kun møde folk, som ligner en selv, og det kan et hus som dette netop være med til at modvirke," fortæller Lærke Harbo, som dog lige nu bruger en stor del af sin tid på sammen med en borgergruppe at skrive kulturhusets vedtægter ned og samarbejdsaftalen mellem foreningen og kommunen.

Generalforsamling Kom til stiftende generalforsamling i Byens Hus



Tirsdag den 6. oktober kl. 18.30-20



I Mødesalen i Byens Hus på Hellerupvej 24



Alle deltagere skal melde sig til inde på Gentofte.dk/byenshus



Mange spørgsmål bliver her vendt. Hvem løfter hvad? Hvordan styrker man fremdrift? Og hvordan sikrer man, at så mange beslutninger bliver taget i huset?

"Det er et omfattende arbejde, men vi er snart ved at være i hus," siger Lærke Harbo.

Vedtægter og bestyrelse Corona har lagt sine benspænd på processen, men nu er der inviteret til generalforsamling tirsdag den 6. oktober, hvor foreningens vedtægter og valg af bestyrelse, som både skal bestå af foreninger, enkelt personer og arrangører, skal vedtages.

"For at få en plads i bestyrelsen, handler det ikke om, hvor stor du er, men hvor aktiv du er i huset," siger hun, som glæder sig til, at bestyrelsen og vedtægterne er stemt på plads.

Så kan hun nemlig begynde at søge midler og puljer til udviklingsprojekter. Blandt andet vil et nyt lydanlæg være til stor glæde for de nuværende brugere af salen, men også gøre det langt nemmere for nye aktiviteter og arrangører.

Lærke Harbo arbejder også på en hjemmeside, som kan forene den spredte aktivitet i huset og så folk ude fra ved, hvor de skal henvende sig.

"Det har været en problematik fra start, at vi gerne ville have folk til at engagere sig i huset, men at det har og er svært for borgerne at gennemskue, hvordan. Og det knokler vi for at lave om på," siger hun.

Efterspurgt siden 70'erne Mange har glædet sig til, at kommunen endelig får sit første kulturhus.

En af dem er Gentofte-borger Helene Brochmann, som har levet det meste af sit liv i kommunen og kan huske, hvordan det har været efterspurgt og også forsøgt løbet i gang flere gange siden 70'erne.

Nu er hun spændt på, hvordan man gør den nedlagte skole til et levende hus med liv og engagement.

"For at gøre det attraktivt at komme i huset som almindelig borger, vil det være nødvendigt at have permanente aktiviteter, som er bemandet hver dag, sådan at der aldrig er tomt. Det kan være en café, et udstillingsareal eller åbne aktiviteter som brætspil eller værksteder. Der skal med andre ord være noget mere at komme for end bare mødelokaler, sådan at folk lærer stedet at kende og får lyst til at bruge det," lyder forslagene fra Helene Brochmann.

Grundprincip for huset For Lærke Harbo er det et grundprincip for huset, at det skal være åbet for omverdenen.

"Lukkede møder bidrager ikke til et åbent hus. Spørgsmålet er, hvordan vi som Byens Hus kan være så brede som muligt," siger hun.

Labyrintisk og lukket I dag virker huset labyrintisk, hvor indgangen til huset kan svær at finde for den uindviede.

Lærke Harbo fortæller, at der er flere projekter i støbeskeen, som netop drejer sig om at gøre en nedlagt skole til et spirende medborgerhus.

Planen er at søge puljer til at skabe en ny hovedindgang til huset, som gør det klart og tydeligt, hvor man kommer ind. Og indenfor skal der bygges en foyer, som både skal være et sted for alle brugerne, hvor de kan mødes over en kop kaffe, og som kan fungere som bar til forestillinger og koncerter i huset.

"Vi skal åbne så mange døre som muligt her i huset. Både mentalt og fysisk," siger Lærke Harbo.