Mød Kirke Siri Ranva Hjelm Jacobsen til forfatteraften i sognegården

Kirke Siri Ranva Hjelm Jacobsen læser op af sin debutroman 'Ø'.

Det er den 16. september klokken 19 i Dyssegårdskirkens sognegård. Forfatteren, der siden har skrevet 'Havbrevene' (2018) og også er litteraturanmelder på Weekendavisen, har færøsk baggrund. Romanen er en slægtshistorie, der begynder med, at et ungt færøsk par lige inden Anden Verdenskrig rejser til Danmark. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.