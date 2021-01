Se billedserie Susanne Munck kæmper for familier med anbragte børn og giver dem en stemme. Hun er medstifter af foreningen RIFT, der netop har modtaget Menneskerettighedsprisen 2020. Foto: Louise Houmøller

Modtager af menneskerettighedspris: - Lovgivning er ikke noget værd, hvis den ikke bliver brugt

I 18-år har Susanne Munck fra Hellerup hjulpet familier med anbragte børn. Hun er stifter og formand for Retssikkerhed i Familiers Trivsel (RIFT), der sammen med foreningen De Anbragtes Vilkår netop har fået tildelt Menneskerettighedsprisen 2020

Villabyerne - 01. januar 2021 kl. 11:34

Denne torsdag morgen er der kun få timer til, at Susanne Munck skal ind og mødes med Socialudvalget på Christiansborg.

Hun har brugt det meste af dagen i går på at forberede sig til mødet. Ikke fordi hun er bange for at løbe tør for ord eller budskaber, men fordi de ti minutters taletid, hun har, skal udnyttes bedst muligt.

Siden Mette Frederiksen i sin nytårstale sagde, at hun i sin egenskab af børnenes statsminister ville anbringe og tvangsadoptere flere børn, har der været meget debat om det bebudede udspil til 'Barnets Lov'.

Susanne Munck, der har arbejdet med at støtte familier med anbragte børn i 18 år, er enig i, at anbringelsesområdet desværre er præget af manglende retssikkerhed og vilkårlighed. Men det handler ikke så meget om den eksisterende lovgivning, men mere om hvordan den forvaltes.

Susanne Munck bor i Hellerup og har en lang karriere bag sig inden for det sociale område. Blandt andet har hun siddet med i ledelsen for Gentofte Kommunes Job & Aktivitetscenter og Kofoed Skole. Men egentlig startede hun et helt andet sted. Hun er uddannet bibliotekar, og da hun var færdig og skulle ud at have et job, så var der så stor arbejdsløshed, at hun i stedet tog et job inden for socialområdet.

Det var i den forbindelse, at hun blev kontaktet af en pakistansk mor, der havde fået tvangsfjernet sit barn.

"Hun havde tillid til mig og spurgte, om jeg ville være hendes støtteperson i samtalerne med kommunen, og jeg sagde ja til at hjælpe hende. Ved det første møde blev jeg så chokeret over forældrenes retssikkerhed på området, at jeg sideløbende med, hvad jeg ellers har haft af job, er blevet ved med at arbejde som støtteperson," siger Susanne Munck.

Se forældrenes potentiale Siden dette første skelsættende møde har hun været ansat som § 54- støtteperson i mere end 40 kommuner rundt omkring i landet, og hun oplever ofte, at selvom det er indskrevet i loven, at der skal laves en handlingsplan for forældrene, så er det langt fra altid, at det sker.

"Der er desværre en tendens til, at man ikke ser på forældrenes potentiale til at udvikle sig, men voksne kan godt udvikle sig. Og forældrenes og børnenes trivsel hænger tæt sammen. Men nogle socialrådgivere mangler både viden og ressourcer til at hjælpe forældrene til de anbragte børn," siger Susanne Munck.

De mange oplevelser og erfaringer fik i 2013 Susanne Munk til i samarbejde med en gruppe forældre til anbragte børn at stifte foreningen RIFT (Retssikkerhed I Familiers Trivsel). Foreningen arbejder for bedring af retssikkerhed og faglighed på børne- og ungeområdet.

"Anbringelsessager er så alvorlig en indgriben i folks liv, at man må sikre, at retssikkerheden er på plads. Derfor har grundstammen i RIFT hele tiden været faglighed og saglighed," siger Susanne Munck.

Som §54-støtteperson møder Susanne Munck familierne i en meget følelsesladet og sårbar situation. Her er det hendes opgave hjælpe forældrene til netop at holde fokus på det saglige og det faglige.

Hun må i udgangspunktet ikke blande sig på møderne, men det kan være en udfordring, når hun møder socialrådgivere, som hun tydeligvis ikke mener har sat sig tilstrækkeligt ind i lovgivningen.

"Jeg er gået rasende fra møder, hvor jeg har oplevet, at forældre, der reelt havde brug for krisehjælp, i stedet blev affejet eller udskammet," siger hun.

Men selvom det kan være vildt frustrerende, så er det også et job, der giver utrolig meget mening.

"Jeg møder folk i deres eget hjem i et miljø, hvor de slapper mere af end på rådhusets kommunale gange. Det er efter min mening den bedste måde at lave socialt arbejde på," siger Susanne Munck.

Du kan klage til borgmesteren Hvis hun oplever, at familierne ikke har fået den hjælp og vejledning som loven foreskriver, så kan hun hjælpe dem med at indgive en klage over sagsbehandlingen.

"Men den bliver rettet mod samme instans. Man kan også klage til den pågældende kommunes borgmester, som så typisk beder den ansvarlige chef på området om at udfærdige et svar. Så det sker også, at forældrene bare opgiver og siger, at de ikke vil klage, fordi de er bange for at blive sat i bås, som nogen, der klager hele tiden," siger Susanne Munck.

Hun savner derfor en uafhængig juridisk klageinstans, og det er en af de pointer, som hun håber på, at politikerne vil lytte til.

Hun vil ikke afvise, at den eksisterende lovgivning på området også kan blive lidt bedre.

"Men hovedproblemet er, at hvis ikke loven bliver overholdt, så kan det være lige meget. Jeg kan godt blive bekymret over, om dem, der sidder og udøver den lovgivning, er dygtige nok. Det er noget af det mest krævende myndighedsarbejde at sidde med retten til at fjerne børn," siger Susanne Munck.

Menneskerettighedsprisen De anbragtes vilkår (DAV) og Retssikkerhed I Familiers Trivsel (RIFT) modtager Menneskerettighedsprisen 2020 for deres vigtige arbejde med at sikre både forældres og børns rettigheder, når det kommer til at beskytte retten til familielivet.





Menneskerettighedsprisen uddeles hvert år af Rådet for Menneskerettigheder. Prisen tildeles en person eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for menneskerettighederne i Danmark, Grønland eller Færøerne.





Selve prisuddelingen skulle have fundet sted i december, men er udskudt til det nye år. Hun er ikke selv jurist, men har beskæftiget sig med området i så mange år og har så stort et netværk af jurister og advokater, som hun trækker på, at hun i dag er ekspert på området.

Doku-roman "RIFT er netop opstået ud af de erfaringer, jeg har gjort mig gennem årene," siger Susanne Munck.

Det samme er bogen 'Det bedste for Alba', som hun har skrevet i samarbejde med Rikke Skovgaard-Bech, der også arbejder som §54-støtteperson for forældre til anbragte børn.

"Jeg har gennem årene skrevet et utal af kronikker, og mange af dem er blevet afvist, så jeg tænkte, at det var tid til at prøve noget andet," siger hun og griner.

Doku-romanen 'Det bedste for Alba' om det (fiktive) unge par Laura og Zlatko, der - på baggrund af en anonym underretning ender med at få tvangsanbragt deres barn Alba - giver et indblik i hele forløbet i en børnesag med akter kopieret fra den virkelige verden.

Susanne Munck ved godt, at den form, de har valgt til bogen, måske placerer sig lidt mellem to stole. Men hun håber alligevel på, at den vil nå ud til et bredere publikum, for den kan sagtens læses som en almindelig roman, hvis man springer de mange akter over.

Foreløbig er de to forfattere blevet mødt med interesse i forhold til at bruge bogen som undervisningsmateriale til de studerende, der fremadrettet skal arbejde med anbringelsessager. Et sted, hvor den virkelig kan få noget betydning.

En ekstra anerkendelse kom for en måned siden, da det blev offentliggjort, at De anbragtes vilkår (DAV) og Retssikkerhed I Familiers Trivsel (RIFT) sammen modtager Menneskerettighedsprisen 2020.

Om tildelingen af prisen får betydning for RIFT, ved Susanne Munck ikke endnu, men hun håber på, at den kan være med til at sætte spot på anbragte børns og deres forældres retssikkerhed. Blandt andet ved, at politikere og forskere bruger foreningen aktivt til at blive klogere på området.

Derfor er hun også glad og stolt over, at RIFT har modtaget menneskerettighedsprisen i samarbejde med DAV.

"Det er med til at signalere, at trivslen blandt anbragte børn og deres forældre er tæt forbundet og ikke to uafhængige problemstillinger," siger hun.

