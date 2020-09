Send til din ven. X Artiklen: Modige Gentofte-børn cykler til skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modige Gentofte-børn cykler til skole

Forældre fra Gentofte Skole mener, at morgentrafikken omkring indskolingen er så anarkistisk, at det er til fare for de små trafikanter

Villabyerne - 25. september 2020 kl. 09:26 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har Dansk Cyklistforbund endnu engang slået et slag for, at børn skal cykle til skole med den landsdækkende 'Vi cykler til skole'-kampagne.

Og denne lune efterårsmorgen har mange forældre og børn i indskolingen på Gentofte Skole da også fundet cyklen frem eller valgt at gå, og alt ånder sådan set fred og idyl frem til kl. ca. 07.55, hvor spidsbelastningen foran Gentofte Skole er allerværst. Der er ellers forsøgt med både tydelig skiltning og ensretning, men det er der en del forældre, der ser stort på, når tiden pludselig bliver knap.

Lene Pedersen er mor til to drenge i henholdsvis 0. og 2. klasse på Gentofte Skole. Hun er så heldig at bo relativt tæt på skolen, så de cykler altid. Men det er ofte med hjertet oppe i halsen.

"Hver morgen oplever jeg et trafikkaos af en anden verden. Biler, der kører ud og ind, bakker rundt, parkerer ulovligt, kører ind ad lukkede veje, osv. Det er et rent held, at der ikke sker flere ulykker, og der er på ingen måde et miljø, der fordrer, at børnene lærer at gå og cykle selv i skole. I sidste uge cyklede jeg f.eks. bag en lidt større dreng, som fløj ud på vejen, da føreren af en parkeret bil (ulovlig parkeret) bankede døren op i ham."

Hun har også skrevet til skolens ledelse om problemet, der er blevet særligt slemt efter corona, da alle 0. til 2. klasser skal møde ind ad den samme indgang.

At hun ikke er alene med sine frustrationer, bliver tydeligt denne morgen, hvor mange forbipasserende kommer med anerkendende tilråb, fordi Lene Pedersen har taget initiativ til at få sat fokus på problemet.

En af dem er Anine Merlung, der har børn i henholdsvis 1. og 7. klasse. Hun føler sig ofte nødsaget til at sende sin yngste ind på fortovet, fordi mange forældre ignorerer skiltningen og parkerer på cykelstien. Hun har også prøvet med lidt selvjustits og gjort nogle af morgenbilisterne opmærksom på, at de - som skiltningen tydeligt viser - ikke må parkere på cykelstien for at sætte deres børn af, men det er sjældent populært, og hun er også nærmest blevet råbt bagover af en far, der vredt sagde, "at han da for helvede skulle have sit liv til at fungere."

Ingen af de to har nogle konkrete løsninger på trafiksituationen, men de er enige om, at der bør ske noget, før der sker en alvorlig ulykke.

"Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver på en mørk regnvejrsmorgen i november, hvor endnu flere tager bilen samtidig med, at sigtbarheden er mærkbart dårligere," siger Anine Merlung.

De mener ikke, at det nytter fortsat at appellere høfligt til forældrene om at parkere på de omkringliggende gader. En høflig henstilling virker tydeligvis ikke. Men en løsning kunne måske være at benytte p-pladsen på den anden side af Baunegårdsvej.

Der er et problem Nogle morgener står skoleleder Peter Hartvig selv i orkanens øje for blandt andet at sikre, at der ikke er biler, der kører imod den tidsbegrænsede ensretning.

Til Villabyerne siger han, at Gentofte Skole er opmærksom på udfordringerne i forbindelse med morgentrafikken.

"Via Aula har vi derfor bl.a. i begyndelsen af skoleåret henstillet til, at forældrene følger færdselsreglerne og viser endnu mere hensyn i morgen- og eftermiddagstimerne, og vi prøver så vidt muligt også at være til stede uden for skolen om morgenen, så vi fortsat kan have en sikker og tryg skolevej for alle."

Men han medgiver også, at situationen lige nu er værre end normalt.

"Vi kan konstatere, at udfordringen er vokset i takt med tiltag ift. covid-19 situationen, hvor børnene har fået tildelt årgangsspecifikke indgange fire steder på skolen inklusiv forskudt mødetid. Vores velfungerende 'kiss and ride'-zone på Bregentved Allé er stadig åben. Alligevel har vi, sammen med bestyrelsen, vores trafikkoordinator og politiet, endnu mere fokus på trafikudfordringen, og vi undersøger forskellige mulige tiltag. Vi har alle en interesse i en fortsat tryg og sikker skolevej." siger skoleleder Peter Hartvig i et skriftligt svar til Villabyerne.

Skolen bør gøre mere Lene Pedersen synes, at man fra politisk side bør kigge på muligheden for at lukke Kildeskovsvej og Bregentved Allé rundt om skolen i tidsrummet 7.30 til 8.30 (for personer der ikke bor på vejene) og at man kunne arbejde på at benytte parkeringspladsen ved Baunegårdsvej til 'kys og kør'-zone.

"Derudover bør skolen jo gøre meget mere for at opfordre børnene til at cykle eller gå i skole. Man kunne lave alverdens konkurrencer på samme vis, som man gør på landets arbejdspladser. Og det er helt grotesk, at skolen ikke har haft klasser med i 'Vi cykler til skole' - det ligger lige til højrebenet," siger hun.

