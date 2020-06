Se billedserie Ordrupvej har fået en vaskeægte barbersalon. Ahmad Jasin er indehaver. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Moderne barbershop kun for mænd

Gammeldags barbering med ragekniv og barberkost, men også moderne hårklip for herrer, står på 'menukortet' hos nyåbnede BarberX på Ordrupvej

Villabyerne - 20. juni 2020 kl. 10:00 Af Jesper Bjørn Larsen

barbershop 'Only for men. Sorry to the ladies'.

Teksten på vinduet lader ane, at der er tale om et mandetempel på Ordrupvej 52, hvor logoet - et skægget og behåret herrekranium foran en saks - også pryder facaden.

36-årige Ahmad Jasin åbnede i slutningen af maj sin moderne barbershop for mænd, hvor han tilbyder god gammeldags barbering med alt, hvad dertil hører af klassiske remedier, men hvor man også kan få en trimning af skægget eller en klipning af håret. Hvis man altså er en mand.

"Jeg ønsker at give en ekstraordinær behandling til mine kunder, så de føler sig tilpas i de specialdesignede stole, hvor de bliver tilbudt noget at drikke samtidig med, at de får ordnet håret eller skægget," smiler Ahmad Jasin, der oprindeligt er uddannet elektronik-fagtekniker.

Herefter uddannede han sig til frisør, som han har arbejdet som siden 2013, bl.a. i Helsingør, Men han har også arbejdet som pædagogmedhjælper i Stubbekøbing for unge med særlige behov.

Siden sin frisøruddannelse har Ahmad Jasin fulgt ekstra kurser i frisør- og barberfaget i både Napoli og Birmingham, hvor han har tillært sig forskellige moderne klippeteknikker, bl.a. det, man kalder 'skin fade', hvor håret bliver gradvist kortere efterhånden som det nærmer sig nakken.

I butikken på Ordrupvej, der tidligere rummede en skobutik, er han gået efter et enkelt og maskulint udtryk. Udover en udstilliing af forskellige hår- og skægprodukter og de føromtale barberstole er der ikke så mange dikkedarer.

Folk i området har allerede taget godt imod den nye barber.

"Jeg fik at vide, at jeg nok skulle indstille mig på, at jeg mest ville få ældre kunder, men jeg har da allerede fået mange besøg af de lokale gymnasieelever," siger han.

BarberX, Ordrupvej 52, åbent 10-18 på hverdage og 10-16 lørdage.