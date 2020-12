Se billedserie ?Mit håb er, at man tager sin stil og indkøb lidt mere alvorligt. Man snyder sig selv for en hel verden af æstetik, nydelse og kvalitet,? siger Torsten Grunwald, som er udkommet med sin nye håndbog ?Stil består - tøj til mænd?.

Modeekspert: 'Alle har et minimum af interesse for tøj, min er bare lidt ekstrem'

Gentofte-borger, journalist og herremodeekspert Torsten Grunwald guider i sin nye modebibel til mænd om farver, mønstre, pasformer og traditioner

Allerede i entréen får man fornemmelse af, at her i hjemmet går man op i sit tøj. Læderskoene står sirligt side om side med et skotræ i for at holde formen, mens frakker i blødt camel hænger nydeligt på bøjler. Det er ingen tilfældighed. Manden, der har budt os indenfor, er journalist, fotograf og herremodeekspert Torsten Grunwald.

"Alle har et minimum af interesse for tøj, min er bare lidt ekstrem," siger han, da vi har sat os ned ved hjemmets spisebord.

"Kan du lide stærk kaffe?," spørger han og supplerer spørgsmålet:

"Efter at have boet i Italien, kan jeg ikke drikke andet."

Siden Torsten Grunwald var en lille dreng, der voksede op i Østjylland, har han gået op i sit tøj. Fra sit fodboldtøj til sine sokker. Lille Torsten kunne ligefrem blive rasende på familiens medlemmer, hvis de havde taget hans sokker. Men det skelsættende øjeblik blev efter gymnasiet, hvor han rejste rundt i USA for i en periode at bo hos en familie, hvor faren var advokat. Torsten Grunwald husker den dag, hvor faren stod i sit tredelte stribede jakkesæt med lommeur og guldkæde.

"Det var et syn, som jeg ikke var vant til at se i mit eget barndomshjem, og jeg blev dybt fascineret af figuren og fortællingen i den tøjstil. Fra at have gået på Rønde Gymnasium iført jeans, sweater og blå håndboldsneakers, blev det her møde med faren virkelig en aha-oplevelse," fortæller han.

En anden vigtig person, som var med til at sætte de første sten i Torsten Grunwalds modetempel, var hans onkel, skuespiller Morten Grunwald. Da han lagde sig ud, arvede nevøen hans skræddersyede skjorter fra 'Harvie and Hudson' på Jermyn Street i London.

"Hvor andre måske oplever det klassiske univers som et reguleret fængsel, så blev det for mig en frigørelse fra moden, tøj som ikke sad godt, kikset design og dårlig kvalitet," siger Torsten Grunwald, der som ung nåede at afprøve mange forskellige tøjidentiteter, inden han betrådte habittens univers.

"Her fik jeg ro. Jeg var nået frem til, hvor jeg skulle være," fortæller han.

Mænd har brug for hjælp Torsten Grunwald driver hjemmesiden 'Den velklædte mand', hvor han skriver og guider om den rette påklædning. I 2014 kom ekspertisen for første gang ud i bogform, hvor det klassiske herretøj blev introduceret.

Seks år efter kommer nu opfølgeren 'Stil består - om tøj til mænd' udgivet på forlaget Gyldendal.

Torsten Grunwald mener efter at have beskæftiget sig med herretøj i 20 år, at danske mænd har brug for hjælp til de basale færdigheder. Ønsket med den nye håndbog er at lære mænd, at de skal klæde sig bedre på med stil. Sætte tøjet sammen korrekt, udvælge farver og gode snit. Og Torsten Grunwald accepterer ikke undskyldningen om, at nogen har sans for stil og farver, mens andre ikke har.

"Jeg har bestemt ikke haft en medfødt og naturlig flair for det, men igennem hårdt arbejde har jeg oparbejdet mig færdigheder i at klæde mig," siger han.

Men hvad er god stil og smag? Torsten Grunwald frygter at lyde banal, da han kredser sig ind på svaret.

"Det gælder om at være personlig og se helheden i alle sine tøjstykker. Ikke gå for firkantet til det, så man ender som en revisor. Man må afbalancere farver, form og traditioner, men det er svært at sætte formel på," siger han, som derfor har forsøgt at udvikle et praktisk intuitivt system i sin bog, hvor mænd - måske også kvinder - kan lære at sammensætte deres tøj.

God stil er at kopiere en tøjkonvention og blande den med moden og sin egen smag.

"Det er en svær disciplin at mestre, men der er ingen anden vej frem end at øve sig", lyder det endelige svar fra Torsten Grunwald.

Gode råd til den clueless Torsten Grunwald vil dog godt hjælpe den clueless mand med et par gode råd.

Glem mærker og koncentrer dig om pasform. Tøj skal være komfortabelt og flatterende i snittet. For eksempel har man korte ben, så vælg højtaljede bukser og ingen løse skjorter.

Farver er svært, men som udgangspunkt er der en basal huskeregel; er du mørk i farverne, så vælg de mørke farver, og hvis du er lys, de lyse farver.

Torsten Grunwald er bestemt ikke fortaler for den nemme løsning, hvor man bare overtager - køber - en tøjstil, man har set.

"Man kan aldrig komme helt i mål med den beslutning. Du bliver nødt til at forholde dig til, hvad der klæder dig. Og nej, spørg ikke din kone, aldrig butikschefen, og for den sags skyld ikke mig," siger han.

Sjusk og sjov En ting, som Torsten Grunwald håber med sin nye bog, er, at folk vender tilbage til kvalitet og tidløst design frem for fast fashion i form af H&M og Zara, som spytter metervis af tøj ud fra deres fabrikker.

"I 60'erne brugte vi 10 procent af vores løn på tøj og vedligeholdelse. I dag bruger vi kun 3-4 procent, og alligevel har vi aldrig haft så meget tøj, billigt tøj, i vores klædeskab. Det er en tendens, som startede i 80'erne, hvor fast fashion kom i system og opdragede brugerne til at blive sjusket med deres tøj. Tidligere var tøj en knap ressource, som man brugte tid på at vedligeholde. I dag er tøj bare sjov og ballade, hvor man hele tiden leger med sin identitet, fordi man ikke længere tager tøj alvorligt. Før var der en hel kultur omkring, hvad der var god kvalitet og pasform, men med brug-og-smid-væk-kulturen forsvandt den viden," fortæller Torsten Grunwald.

Og det huer ikke herremodeeksperten.

"Mit håb er, at man tager sin stil og indkøb lidt mere alvorligt. Man snyder sig selv for en hel verden af æstetik, nydelse og kvalitet," siger han.

Torsten Grunwald kunne måske lyde som en, der ønsker sig tilbage til en fordums tid, men tværtimod ser han sin bog som en genopdagelse af fortidens dyder, der samtidig rækker ind i samtiden med sin bæredygtighed.

"Ved at være bevidst om sin stil og kvalitet, så undgår man fejlkøb. Min filosofi er, at man skal købe tøj af kvalitet og lege med sin stil, men indenfor en relativt stabil ramme," siger han.

Hvor skal man starte? Hvis man er parat til at tage sin tøjstil alvorligt, så lyder der et par råd fra Torsten Grundwald.

"Først og fremmest skal man tage bestik af det liv, som man lever. Det handler ikke om at have et par bestemte jeans eller jakkesæt i tøjskabet, hvis man aldrig går i det, derimod handler det om at have nogle grundelementer i høj kvalitet, som man ved, at man får brugt," siger Torsten Grunwald, som derudover råder folk til at binde sig til masten, når modelunerne frister, og at man er en munk, når der skal købes tøj.

"Mit eget tøjskab er ligesom et værksted, der stille og roligt for hvert år bliver udvidet med et enkelt godt stykke værktøj. Når jeg køber nyt, så er planen, at jeg skal kunne bruge det resten af mit liv," siger Torsten Grunwald.

Hader strechy tøj Hættetrøjer, sweatshirts og t-shirts er kommet med i bogen.

Tre ting, som ikke just dominerer i Torsten Grunwalds eget klædeskab, men som til gengæld er populære i mange andres.

"Mænd er umulige at lave om på, så det vil jeg ikke ændre ved, men til gengæld vil jeg hjælpe dem med at klæde sig med stil. Men altså en t-shirt er ikke særlig tilgivende, da den falder og viser, hvordan man ser ud. En skjorte derimod hviler på ens skuldre og skærer en flot figur. T-shirt og jersey er kun lavet til den velskabte unge mand," siger Torsten Grunwald.

En ting, som ikke er kommet med i bogen, og som får Torsten Grunwald til at tage nogle dybe vejrtrækninger, er mænd i stretchy tøj.

"Stretch bliver solgt som velsiddende tøj, men sidder grundlæggende dårligt. Det er hverken flatterende eller charmerende tøj. Værst er bukserne, især til mænd med fodboldlår. Og den mode sniger sig desværre ind over alt. Selv Daniel Craig som James Bond bærer et jakkesæt i et tyndt materiale, som klæber sig til ham," siger Torsten Grunwald og ryster på hovedet.

I den lidt mildere ende af de største modeuvaner er mænd, der går i koksgråt jakkesæt med lyseblå skjorte - uden slips.

"Det er det kedeligste og den værste sammensætning, som desværre er meget udbredt herude i Gentofte. De mænd har fået en idé om, at de er mindre uformelle, men det er helt skævt. Tværtimod er de mere uniformerede uden et slips. Det tøj vil du aldrig se mig i. Så ville jeg i det mindste vælge en skjorte med brede striber for at gøre sættet mere spændende," siger Torsten Grunwald, som dog understreger, at han ikke er et omvandrende modepoliti.

"Når jeg møder folk, kigger de ofte ned på deres tøj, men jeg går altså ikke rundt og dømmer folks tøjvalg. Men hvis de spørger, så retter jeg gerne. Nej, det er tværtimod mere synd for mig, Jeg skal hver dag leve op til folks forventninger om at være bannerfører for det ypperste ideal. Det er altså krævende," siger han og griner.