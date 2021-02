Mistanke om indbrud var grundløs - men borger får alligevel ros

Nordsjællands Politi fik onsdag kl. 18.59 et tip om et mistænkeligt forhold i Klampenborg, nærmere bestemt på Emiliekildevej.

Anmeldelsen gik på, at en person gik rundt nær et nabohus med en lommelygte, og anmelderen frygtede, at det kunne være en indbrudstyv.