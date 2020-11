Mistænkeligt par tog i dørhåndtag i Hellerup

En mand og en kvinde vakte torsdag aften klokken 21.44 mistanke, da de gik og tog i dørhåndtagene til nogle huse på Strandparksvej, og derfor kontaktede en borger politiet.

En patrulje blev sendt afsted for at undersøge sagen nærmere, men parret var ikke at finde i området.