Mistænkeligt forhold i Klampenborg

Klampenborg Klokken 09.04 onsdag morgen anmeldte en borger fra Klampenborg, at to mænd den seneste uges tid havde båret en del tasker til en varevogn holdende på en p-plads ved Bakken, og anmelderen mistænkte, at det kunne være koster fra indbrud, som de to mænd havde begået.