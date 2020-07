Mistænkelige forhold og indbrud

Af politiets døgnrapport fremgår det, at der i perioden fra den 24. til den 27. juli har været anmeldelser om indbrud flere steder i kommunen

Fra 21/07/2020 17:30 til 21/07/2020 17:40 ser anmelder en mistænkelig person lusker rundt ved A/F s villa på Strandvejen i Charlottenlund. Gerningspersonen tog fat i dørhåndtaget til hoveddøren, kiggede ind ad vinduerne samt åbnede skurdøren og kiggede ind. Gerningspersonen forlod området efter at have hevet i hoveddøren

Fra 18/07/2020 12:00 til 25/07/2020 08:00 har der været indbrud i en villa på Mantziusvej i Hellerup. Et vindue i stuen er opbrudt. Der er stjålet en Ipad.

Fra den 20/07/2020 15:30 til 25/07/2020 19:00 har der været indbrud i en i en villa på Baunegårdsvej. Tyven er kommet ind via hoveddøren, hvor en rude i døren er blevet aflistet. Koster: Intet overblik. Signalementer: Ingen signalementer oplyst. Køretøjer: Ingen beskrivelser af køretøjer oplyst.

På Kaas Alle i Hellerup har der været indbrud i tidsrummet fra den 24/07/2020 18:00 til 25/07/2020 22:15 Tyven er kommet ind via en stige til soveværelset på 1. sal. Hvad der er stjålet er endnu ikke opgjort.

Den 26/07/2020 01:37 har der været indbrud på Bernstorffsvej i Charlottenlund. Der var i følge Nordsjællands Politi ved indstigningsstedet, som var en altandør, stillet en stige op af et træ, hvorfra gerningsmanden havde skaffet sig adgang til altanen. Intet er stjålet. Men ifølge et overvågningskamera var er tale om en mand i iført jakke, cowboybukser, sorte handsker og kasket.

I tidsrummet fra den 20/07/2020 15:00 til 26/07/2020 13:40 har der været indbrud på C V E Knuths Vej. En havedør på 1. sal er knust, og det er her tyven er kommet ind. Der er ikke overblik over, hvad der er stjålet.