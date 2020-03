Miriam laver hjælpegruppe på facebook: ”Jeg håber, vi kan styrke fællesskabsfølelsen og få øje på, hvor mange fantastisk hjælpsomme mennesker, der er i Danmark og i Gentofte”

”Jeg kom til at tænke på, hvordan svage borgere kan få hjælp, og at det kan være svært at finde hjælp, når vi helst skal holde os for os selv,” siger Hellerup-borger Miriam Veksebo om grunden til, at hun netop har oprettet en facebookgruppe, hvor folk i Gentofte Kommune kan hjælpe hinanden i de her dage, hvor coronavirus har lukket det meste af samfundet ned.

Gruppen hedder ”Gentofte Hjælpegruppe i Coronakrisen”, og Miriam Veksebo håber, den kan bidrage til at gøre den nye hverdag lettere lokalt.

”Det kan for eksempel være, at der er nogle forældre, som er nødt til at arbejde, og som har brug for hjælp til at få deres børn passet. Det kan være, der er nogle kronisk syge, som har brug for hjælp til at hente medicin. Eller ældre, der har brug for hjælp til indkøb,” siger hun og fortsætter: