Minkene er her stadig: Her blev den set i Gentofte

2020 var ikke ligefrem minkenes år, da op mod 12 millioner mink blev slået ihjel i frygt for coronavirus-mutationer. Dermed er minkavl udryddet, men der er nu stadig mink i det danske land.

I naturen har rovdyret, der betragtes som en invasiv art, for længst spredt sig og udgør en plage i havne og vandløb.

Nu er der igen konstateret mink i Gentofte Sø, og Gentofte Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen sat fælder op for at dræbe det stærkt uønskede dyr.

"Vi vil meget nødig have dem ind i naturområder. De lever af vores fugle, og holme og øer, som der er i Gentofte Sø, er normalt et fristed for fuglene," forklarer Mads Kromann, der er skov- og landskabsingeniør i kommunens Park og Vej.