Minister har kastet sit blik på omstridt byggegrund - og han blinker ikke

Skal der nu alligevel bygges almene boliger her? Den diskussion har indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) sparket døren ind til med sin fremhævelse af netop den grund som oplagt til at huse almene boliger.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) mener godt, man kan opføre almene boliger på DSB-grunden øst for Charlottenlund Station. For to år siden afviste Miljøstyrelsen ellers klart Gentofte Kommunes byggeplaner, da den ikke ville reducere skovbyggelinjen

Villabyerne - 20. oktober 2021 kl. 07:57 Af Jesper Bjørn Larsen

Mange Charlottenlund-borgere fik nok kaffen galt i halsen i sidste uge, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) i sin præsentation af regeringens nye boligudspil - 'Tættere på II - Byer med plads til alle' - fremhævede den tidligere godslæsseplads mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have som et oplagt sted at bygge almene boliger.

For det var jo her - på den grund, som DSB Ejendomsudvikling A/S ejer - at Gentofte Kommune længe ønskede, at ejendomsudvikleren Bonava A/S skulle opføre rækkehuse, ungdomsboliger og familieboliger. På trods af en massiv folkelig modstand, der bl.a. talte flere end 16.000 protestunderskrifter.

Byggeriet styrtede i grus inden det første spadestik, da Miljøstyrelsen for to år siden slog fast, at den ikke havde til sinde at godkende en reduktion af skovbyggelinjen. Herefter opgav Gentofte Kommune, som er planmyndighed i sagen, alle byggeplaner på den pågældende matrikel.

"Miljøstyrelsen har truffet en beslutning, som betyder, at hverken det foreslåede byggeri eller andet byggeri kan opføres på det pågældende grusareal ved Charlottenlund Station. Det betyder så også, at staten endnu engang forhindrer os i at skaffe ungdomsboliger og almene familieboliger til de mange boligsøgende i Gentofte Kommune," sagde daværende borgmester Hans Toft (K) til Villabyerne.

Da vi dengang spurgte borgmesteren, hvad afgørelsen betød for Gentofte Kommunes ønske om at få bebygget grunden øst for Charlottenlund Station og om kommunen ville bede Bonava tilrette byggeprojektet, så det ikke overskred de gældende skovbyggelinjer, svarede borgmesteren kort og kontant:

"Nej. Efter Miljøstyrelsens afgørelse er et projekt jo umulig på arealet, da der efter afgørelsen kun kan opføres byggeri på jernbaneskinnerne."

Ja til almene boliger Men sådan ser indenrigs- og boligministeren åbenbart ikke på sagen. Vi har sendt en række spørgsmål til ham.

Vi har spurgt, hvordan ministeren forestiller sig, at der vil kunne bygges boliger på den pågældende matrikel, når Miljøstyrelsen klart har meldt ud, at den ikke vil godkende en reduktion af skovbyggelinjen? Vi har også spurgt, om ministeren vægter behovet for almene boliger tungere end hensynet til Naturbeskyttelseslovens §17 (det var den, Miljøstyrelsen lagde til grund for sin afgørelse, red.)? Og endelig har vi spurgt, hvad det er for et byggeri, ministeren ser for sig, hvis den nuværende bebyggelsesprocent på 10 skal overholdes?

Vi har fået dette svar fra ministeriet:

"Indenrigs- og Boligministeriet er opmærksom på, at der tidligere har været et forløb, hvor der var planer om at udnytte grunden til boligbyggeri, og at Gentofte Kommune opgav planerne, da Miljøstyrelsen afviste at ændre skovbyggelinjen i området. Efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse tog Miljøstyrelsens afgørelse udgangspunkt i det konkrete planlagte byggeri. Efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse udgør grunden et areal, som vil kunne rumme almene boliger, samtidig med at hensynene i naturbeskyttelsesloven tilgodeses. Det forudsætter naturligvis, at der udformes et nyt projekt og en ny lokalplan."

Det lader altså til, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i høj grad stadig ser muligheder for at opfylde Gentofte Kommunes tidligere ønsker for grunden, i hvert fald dem, der handlede om almene boliger.

Et hypotetisk forslag Vi har spurgt Gentoftes nuværende borgmester om hans kommentar til, at ministeren opfatter DSB-grunden som velegnet til at bygge almene boliger.

"Det er vores vurdering, at det vil være umuligt at bygge på området og samtidig respektere skovbyggelinjen. Vi taler om et lille areal og en ret smal grund. Derfor er projektet skrinlagt for Gentofte Kommunes side. Nu planlægger vi opførelsen af 254 nye almene boliger andre steder i kommunen," siger Michael Fenger (K).

Hvordan vil Gentofte Kommune forholde sig til ministerens udtalelser? Hvad er næste skridt?

"Man kan jo ikke bygge på togskinnerne, og Miljøstyrelsen meldte allerede for to år siden klart ud, at skovbyggelinjen ikke kan overtrædes. Så for mig at se, er forslaget hypotetisk. Vi kommer ikke til at beskæftige os med det, før der eventuelt ligger en konkret plan fra statens side," siger borgmesteren.

Giv den tilbage til naturen To borgergrupper var meget aktive i protesterne mod det planlagte byggeri, Forstbotanisk Haves Venner og 'Borgergruppen for bevarelse af det ubebyggede rekreative grønne område mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station'.

Vi har præsenteret Niels Nørgaard, bestyrelsesmedlem i Forstbotanisk Haves Venner, for de nye udtalelser, og han har følgende kommentar:

"Forstbotanisk Haves Venner er enige i borgmesterens opfattelse af, at afgørelsen fra Miljøstyrelsen i praksis umuliggør boligbyggeri på det pågældende areal," siger Niels Nørgaard. Og han tilføjer:

"Det er i øvrigt min opfattelse, at dette slet ikke kan opfattes som en "grund" ejet af DSB, men som et areal, der i sin tid af staten/skoven blev udlånt til jernbaneformål. Nu, hvor arealets fremtid er oppe på regeringsplan, bør man gøre det anstændige - og grønne - at returnere arealet fra det ene statsselskab, DSB (via et datterselskab), til det andet "statsselskab", skoven. Det vil være i pagt med de grønne principper, der gælder i dagens Danmark og vil tilmed gøre, at Charlottenlund Skov igen kan blive det markante, geometriske landskabselement, der næste år tilmed kan fejre sin 400 års fødselsdag."

Det er Forstbotanisk Haves Venners mål ved hjælp af fondsmidler at genforene Danmarks ældste forstbotaniske have med dette område.