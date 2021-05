Lene Christensen er især glad for kombinationen af råt, rustik og hyggeligt.

"Mine venner siger, der bør være hjul på mine møbler"

Efter tolv års kontorarbejde i en international virksomhed savnede Lene Christensen, der er butiksuddannet, at bruge sig selv kreativt igen.

Med corona blev der tid til at reflektere. Og i april var tanke gjort til handling, da hun slog dørene op til sin nye interiørbutik 'Chestnut' på Ordrupvej 62A.

"Jeg har altid nydt at indrette og flytte rundt på ting i mit eget hjem. Mine venner siger, der bør være hjul på mine møbler. Med min butik håber jeg at kunne vejlede og inspirere mine kunder, både med min egen stil og høre, hvad de søger efter. Jeg er nysgerrigt anlagt, men vil altid have min egen sjæl med i mine indkøb," siger hun.