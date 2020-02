Se billedserie Eva Lilleør tilbyder gratis mindfulness på slottet tirsdag eftermiddag for dem der gerne vil lidt mere ned i kroppen. Foto: Gry Brøndum

Mindfulness på Charlottenlund Slot: "Det handler om at være dig selv uden at skulle yde"

Eva Lilleør er rådgiver og coach med fokus på stress, ledelse og eksistens. Tirsdag eftermiddage inviterer hun til gratis mindfulness på slottet, for som hun siger: "Vi har brug for et kravfrit rum i en tid, hvor alting går så stærkt

Af Gry Brøndum

REPORTAGE "Vi bruger åndedrættet som anker," siger Eva Lilleør fra sin arbejdsplads i de tidligere kongelige gemakker på Charlottenlund Slot med søvndyssende, lettere messende stemme. Det er sen eftermiddag tirsdag, og mørket er faldet på udenfor. Vi er ti mennesker i lokalet, der er mødt op til "mindfulness på slottet". Nu sidder vi i mørke med lukkede øjne. Der er ni fyrfadslys på bordet i en glaskasse formet som en terning og med spejleffekt, så det ser ud som om rækkerne fortsætter uendeligt, når man ser ind i kassen.

Drømme om sne "Vi bruger det åndedræt, der nu engang er dit," siger Eva Lilleør og fortsætter: "Når vi opdager, at vores tanker er et helt andet sted, så accepterer vi det og vender tilbage til åndedrættet." Jeg trækker vejret dybt og føler næsten, at jeg ikke får ilt nok. Jeg prøver at fokusere, så tankerne ikke flyver ud af slotsvinduerne til træerne, der ligner papirklips-silhuetter i tusmørket. Inden vi kom herind i værelset, hvor nogle har lagt sig på måtter på gulvet med tæpper og andre, som jeg, sidder ved bordet i stole, drak vi lækker te af guldrandede kopper i gemakket ved siden af. Vi talte om sneen der blev væk denne vinter: "Jeg savner lyset fra sneen," var der én, der sagde.

Meditation på ski I kamin-nichen skinnede lysene fra en kandelaber og over os varmt gult lys fra fire smukke pendler. Eva Lilleør fortalte om sin kommende vinterferie og om at stå på ski ned af en skiløjpe og svinge i takt med åndedrættet: "Man kan sagtens meditere på ski," fortalte hun muntert. Og det er ikke svært at forestille sig. Sneen. Luften og åndedrættet og svingene. Det bliver helt søvndyssende. Rytmisk. Sving - ånd ind - sving - ånd ud. Bjergluft. Aaaaah.

Men nu sidder vi i mørket og lytter til panfløjte, guitarstrengespil og natur-lyde blendet smukt sammen i Dean Evensons Harmonic Way.

"Fokusér på åndedrættet," lyder Evas stemme: "Registrér, acceptér, returnér." Jeg lytter til mit åndedræt og prøver at få det helt ned i lungerne. Jeg mærker en overvældende træthed i kroppen: "Det handler om at være dig selv uden at skulle yde," har Eva Lilleør forklaret mig, inden jeg kom: "Jeg vil gerne skabe et kravfrit rum, for mange voksne lever et liv fuld af krav, vi føler, vi hele tiden skal indfri."

Træk lige vejret I dagligdagen arbejder Eva Lilleør som konsulent for virksomheder med fokus på at forebygge og dæmpe stress, men tirsdag aftener på slottet er gratis netop for at gøre forløbet uforpligtende og kravfrit for deltagerne:

"Det her skal være uanstrengt og afslappet. Jeg træner lidt i guidede åndedrætsøvelser. I fem minutter. Og så giver vi slip," siger hun:

"Vi er så trænede i, at når vi mærker frustration og ked af det-hed, så skal vi handle. Men i mindfulness tillader vi os at strække rummet, inden vi handler, for at mærke os selv: Måske det ikke er, som vi forventer. Noget aftager og stilner i os, mens andet træder frem."

Hjernerystelse Elisabet ligger på gulvet i mørket til venstre for mig. Hun er fast deltager og har fundet den gratis event på Facebook. Hun læser til organist, men har haft hjernerystelse og er stadig sygemeldt.

"Men jeg er er heldigvis i klar bedring," fortæller hun, og det er blandt andet via yoga og mindfulness: "Det virker afstressende og hjælper mig til bedre ro, koncentration og fokus."

"Jeg kan for eksempel stadig godt opleve at have svært ved at læse midten af ord. Og nogle gange forskyder noder sig for mig. Jeg er også sensitiv og følsom over for støj. Så her virker mindfulness til at dæmpe følsomheden, når jeg træner mig selv i at registrere, acceptere og returnere."

Hjerterum Da vi bevæger os væk fra åndedrætsøvelserne og ind i en meditativ tilstand beder Eva Lilleør os om at lave en visualisering af vores hjerterum. Jeg lægger mine hænder oven på hinanden på brystet, for at mærke mit hjerte.

Jeg får et fint indre scenarie frem fra en rejse, jeg har været på, hvor jeg følte mig usædvanligt meget hjemme. I mit hjerterum bager solen ned over savannen. Jeg er i Kenya igen ikke langt fra det store bjerg tæt ved Ækvator. Jeg går i mine sandaler på den varme tørre højslette i civilisationens vugge. Små flokke af spurvefugle letter fra tornede buske. Det her er et godt sted at være. Jeg er alene. Men jeg er i ro.

Øget medfølelsen "Mindfulness er ikke wellness. Det er en måde at forstå dig selv og livet på," har Eva Lilleør fortalt mig: "Når du begynder at øve dig i at være kærlig og opmærksomhed på dig selv, bliver du også mere kærlig og opmærksom på dine omgivelser."

Hun bruger en buddhistisk bedeskål til at slå en tone an i starten og slutningen af seancen. Og Eva Lilleør, der engang har læst teologi, startede da også sin rejse mod mindfulness ved at træne zen-buddhistisk meditation tilbage i 2006:

"Jeg oplevede det som enormt anstrengende at stå op klokken 5 og gennemføre et meget stringent ritual," fortæller hun: "I 2012 opdagede jeg så mindfulness, som en metode, hvor man kunne nå alle de samme mål men uden de strenge krav," og det var noget Eva kunne bruge.

Tiden strækker sig Kenneth, der sidder ved bordet, har prøvet forskellige meditationsteknikker, siden han var i 20'erne. Han var især fascineret af visualisering: "Dét, at man blot ved at danne sig et indre billede af for eksempel at bide i en saftig skive citron, kan få kroppen til at sætte gang i mundvandet, som om det skete i virkeligheden - vildt!" forklarer han.

Det blev til forskning i sammenhængen mellem psyke og krop, som også endte med at afgøre emnet for hans PhD. I dag arbejder Kenneth hos Novo med at udvikle medicin - en branche hvor det går meget hurtigt, og man let bliver overvældet af stress, fortæller han:

"Mindfulness er mit pusterum. Det er enormt afspændende og afstressende, fordi jeg nok får slukket for den logiske del af min hjerne og i stedet kommer ned i kroppen. Det påvirker også min oplevelse af tid. Pludselig kan et lille øjeblik føles uendeligt langt."

Det er rigtigt, at der sker noget med tiden. Den strækker sig, mens vi sidder der, og lysene skinner i glas-terningen på bordet.

Én i lokalet trækker vejret, så det lyder som en snorken. Det føles meget intimt at lytte til et andet menneske give sig hen til den træthed, jeg selv kan mærke i kroppen.

Og den meditative tilstand er da også tæt på søvnen, fortæller Eva Lilleør. Med alle de positive effekter den har i forhold til at genstarte og rense vores hjerner:

"Det øjeblik, du kan observere tingenes tilstand og din egen tilstand uden at behøve at gøre noget ved det, så kommer magien: Så øger du robustheden, handlekraften og prioriteterne."