Mindeord for Jette Kyed

Tidligere mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen Jette Kyed, Gentofte, er død, 77 år gammel.

Villabyerne har modtaget dette mindeord fra Birthe Philip, forhenværende borgmester i Gentofte og forhenværende formand for Konservative i Gentofte:

"Det er med stor sorg, at jeg modtog meddelelsen om, at Jette Kyed lørdag morgen afgik ved døden. Jeg har gennem mit virke som konservativ haft et mangeårigt venskab med Jette.

Jette er opvokset i et konservativt hjem, og derfor kom det politiske til at præge hende. Hun var bundkonservativ i ordets bedste betydning og søgte hurtigt ind på partiets hovedkontor for at ende som forretningsfører for det konservative kursussted Rolighed.

Der blev vores kontakt skabt, en kontakt, der udviklede sig til et tæt venskab, både da vi sad sammen i kommunalbestyrelsen, men ikke mindst efter. Ofte har jeg vendt et spørgsmål med hende og fået et godt råd.

Jette var medlem af kommunalbestyrelsen fra 1987-1997, hvor hun blandt andet bestred formandsposter i Socialudvalget og Bygningsudvalget. Her viste hun sin flair for det politiske arbejde og viljen til at finde frem til de rigtige resultater i et samarbejde mellem flest mulige partier.