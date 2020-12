Her ses Jørn Kønig på dagen, hvor han modtog Claus Rode-Prisen i 2012. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Mindeord: Mr. HIK er død

Jørn Kønig var et varmt og charmerende menneske, for hvem familien altid kom først, og med sit favnende væsen, imponerende statur og charmerende udstråling var ingen i tvivl, når han kom ind i et selskab. Han var på flere måder en person, man så op til.