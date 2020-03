Paddy Gythfeldt. Privatfoto

Mindeord: En troldmand er død

Musiker, koncertarrangør og eventmager Niels Henrik 'Paddy' Gythfeldt, Charlottenlund, er død i en alder af 70 år

Villabyerne - 11. marts 2020

Efter flere års kamp mod kræften sov musiker, koncertarrangør og eventmager Paddy Gythfeldt stille ind på Herlev Hospital i begyndelsen af sidste uge.





Villabyerne har modtaget følgende mindeord fra Knud Ørsted og Holger Hagelberg. En troldmand er død. Paddy blev kun 70 år. Et af de mest erfarne og dygtige showbizmennesker i Danmark er død. Koncertarrangør og eventmager Paddy Gythfeldt er død efter flere år med et besværligt helbred. Han blev 70 år og havde haft turbo på det københavnske musikalske miljø i rigtig mange år.

Paddy kunne med et glimt i øjet sige, at han kun arrangerede begivenheder med "konger, dronninger og præsidenter" - og derudover naturligvis nogle af de største musiknavne på kloden. Paddy var medstifter af Dansk Koncert Bureau (DKB), som for nogle år siden blev indlemmet i det verdensomspændende bureau Live Nation. En musikalsk karriere i pigtrådsmusikkens bedste år gjorde Paddy sig med sin egen popgruppe Hair, der udgav musik, og på et tidspunkt var han da også ansat hos Bent Fabricius' Metronome for at sætte skik på repertoiret hos pladeselskabet.

Der var godt nok fart på den musikalske mand, der havde svært ved ikke at være i omdrejninger døgnet rundt. Mange vil huske ham for en overraskelseskoncert i 1991 med Paul McCartney i Falkoner Centret, hvor han havde fået besked om, at der kun måtte være op til 3.000 tilskuere.

Clinton og Storebælt Præsident Bill Clintons besøg i København, bl.a. på Nytorv til en kulisse med Nyhavn som bagtæppe, blev en kæmpesucces, der var arrangeret af Paddy, som havde et personligt brev fra præsidenten som tak hængende på sin væg. Dronningen var midtpunktet, da Paddy stod for indvielsen af Storebæltsbroen.

George Michael, Rolling Stones, Whitney Huston og snesevis af store navne var forbi København for at give koncerter med Paddy Gythfeldt som feltherre på arrangementet. Michael Jackson med to udsolgte koncerter i Parken, og tidligere var det Gentofte Stadion, hvor Paddy huserede med store koncerter nærmest bygget op på den nøgne græsplane.

Store armbevægelser var en del af tilværelsen, men altid med et godt greb om økonomien omkring de store planer. Der var rigtig fut under kedlerne hos Paddy, som også var medvirkende og leverandør til licens- og pejlekampagner med musikjingler i høj kvalitet produceret under hans fantastiske paraply.

DR gjorde brug af ham som arrangør af store personalearrangementer som eksempelvis indvielsen af DR Byen på Amager, hvor han sørgede for tag over hovederne på de ansatte i Cirkus Arenas store telt, hvor der var dækket op til fest og fejring.

Alt i orden Paddy var manden, der mødte brandinspektøren, som skulle godkende et sådan arrangement et par timer før start. Brandinspektøren bemærkede tørt, at hvor det er Paddy og Zig-Zag, der stod for det praktiske, ville alt jo bare være i orden og til godkendelse.

Zig Zag Production var hans firma, der holdt til i Parken, og boksekampe, personalearrangementer til flere tusinde mennesker m.m. blev skabt i Paddys hjerne og computer. Og udført i den helt store målestok.

Hitte-på-person Kræften fik tag i ham. Et længere hospitalsophold efter kræft i kæben stoppede ikke Paddy. Selvom han havde fået fjernet kæben i den ene side af ansigtet, fortsatte han ufortrødent med musikalsk virksomhed og foredrag om sin fantastiske tilværelse blandt stjerner i internationalt format.

Han var en hitte-på-person i særklasse, og meget få personer i dansk showbiz var så vedholdende og pligtopfyldende.

Æret været en stor showmans minde.