Stemningsfuldt billede fra Mindelunden.

Mindelunden

Mindelunden i Ryvangen har en helt særlig autenticitet, da det både er et begivenhedssted og et mindested på samme tid

Mindelunden blev indviet den 5. maj 1950 under overværelse af kongehuset, regeringen, rigsdagen og pårørende til de faldne. Det var daværende statsminister H.C. Hansen, der stod i spidsen, og i sange og taler blev det understreget, at Mindelunden var det centrale erindringssted for besættelsestiden.

Fortid og nutid forbindes

Et helt særligt sted i Mindelunden er henrettelsespladsen med de tre delvist sønderskudte henrettelsespæle støbt i bronze. Her knyttes en direkte forbindelse mellem fortidens ugerninger og nutiden.

Mindelunden består endvidere af over hundrede gravsteder for de modstandsfolk, hvis lig blev fundet i Ryvangen, samt gravsteder for de danskere, der døde i koncentrationslejre. Der er en mindesten med navnene på de modstandsfolk, der blev fundet i Ryvangen, men er begravet i deres hjemegn.

Der findes også en mindevæg med mindetavler for de modstandsfolk, hvis lig aldrig blev fundet.

Moder Danmark Hovedmonumentet består af en kæmpe granitskulptur udført af Axel Poulsen med titlen 'Moderen med den dræbte søn' (1950). Skulpturen forestiller en pietà, som i den kristne tradition er betegnelsen for en skulptur af Jomfru Maria med den døde Jesus. I Axel Poulsens fortolkning er det blevet til en moder med sin døde søn, og dermed symboliserer hun alle danske sørgende mødre og fremstår som et udtryk for hele landets sorg over krigens ofre. På soklen er indskrevet et digt af forfatteren Kaj Munk:

"Drenge I drenge som døde / I tændte for Danmark i dybeste nød / en lysende morgenrøde." Inskriptionen er med til at understrege fortællingen om de unge modstandskæmpere, som ofrede sig for fædrelandet og var med til at sikre en fremtid for Danmark. Mindekultur

Hvert år den 9. april, 4.-5. maj og 29. august afholdes mindeceremonier i Mindelunden.

Oftest afholder det officielle Danmark og modstandsbevægelsen hvert sit arrangement: Den 4. maj om aftenen afholder repræsentanter for modstandsbevægelsen deres arrangement, og den 5. maj på Danmarks officielle befrielsesdag afholder det offi cielle Danmark en ceremoni. Disse følelsesladede ceremonier med nationalsange, taler og den historiske oplæsning af frihedsbudskabet, er udtryk for en stærk national mindekultur, som handler om den fælles danske modstandskamp mod den nazistiske overmagt under besættelsestiden.

Men i år er de store fællesarramenter aflyst på grund faren for Corona-smitte.