Millioner afsat til at fikse Gentoftes slidte asfalt

Kommunalbestyrelsen har bevilget 20,5 millioner kroner til udtjente veje, fortove, cykelstier og vejbrønde. Men præcis hvor der skal asfalteres og renoveres er uklart

Villabyerne - 06. februar 2020 kl. 10:36 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det travle gravearbejde i Gentofte med klimatilpasning og fjernvarme har udskudt en række vejrenoveringer i kommunen, fordi det ikke har givet mening at reparere en vej, når den skal graves op. Det fremgår af dagsorden og referat fra Gentofte Kommunes kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af januar.

Men i 2020 er der nu givet grønt lys for renovering af en række af de strækninger, der ellers var planlagt i 2018 og 2019.

Dermed kan både bilister og fodgængere se frem til en blødere og mere trafiksikker færd, når de bevæger sig ud på asfalten, jf. Villabyernes dækning af "den gode asfalt" i efteråret, hvor borgere fortalte om ujævne gå-, cykel- og køreture i Gentofte.

Uvist hvilke veje Forslaget blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. januar med 18 stemmer for og 1 stemme imod, da Jeanne Toxværd fra Enhedslisten gerne ville have en mere præcis sagsfremstilling, særligt med et klart overblik over hvor mange af de bevilgede millioner, der går til løn- og driftsomkostninger, og hvor meget der går til asfalt samt hvor denne skal rulles ud. En anmodning, der blev afvist på mødet.

"Vi er ikke imod forslaget, men når man ikke ved, hvad pengene skal gå til, så kan vi i Enhedslisten ikke stemme for," siger Jeanne Toxværd:

"Jeg kan ikke forstå, hvorfor borgmesteren ikke vil sende et så ufuldstændigt forslag tilbage til forvaltningen for at få mere klare oplysninger. Jeg mener faktisk, at det er uforsvarligt, at der sidder 18 medlemmer i kommunalbestyrelsen og stemmer ja til at bruge 20,5 millioner kroner uden at vide, hvad pengene skal bruges til."

Svær planlægning Gentofte Kommune oplyser til Villabyerne, at man ikke kan melde ud præcis hvilke veje og fortove, der skal vedligeholdes, før udførelsestidspunktet ligger fast, da der let kan komme uforudsete hændelser både ved kommunens egne belægningsarbejder og ved andres gravearbejde i forbindelse med for eksempel fjernvarmeudvidelser, renovering af vejbelysning, udskiftning af varmerør eller lignende, som vil kunne forsinke planlagte projekter.

"Hvis borgerne har forventninger om, at deres vej skal renoveres i løbet af året, kan der opstå unødige frustrationer, hvis det ikke bliver tilfældet. Når udførelsestidspunktet ligger fast, sørger kommunen for konkret information til de berørte borgere," lyder svaret fra kommunikationsafdelingen.

Cykelstier må vente Under alle omstændigheder ventes asfalteringsmaskinerne at komme til at køre i den frostfrie tid fra marts til oktober i år.

For cyklisternes vedkommende er den overordnede renovering af de nedslidte cykelstier udskudt til 2021, idet der på de udvalgte strækninger er planlagt mere gravearbejde. Kommunen planlægger dog lapning af særligt hullede stier, hvor der er væsentlige skader og risiko for faldulykker.