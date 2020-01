Mikkel Frey og det svære tabu

Da Mikkel Frey Damgaard var otte år, tog hans far sit eget liv. Det blev et tabu i familien, fordi det både var svært at tale om og forholde sig til.

I fars fodspor?

Som ung og voksen fik Mikkel angst, og samtidig voksede hans frygt for at lide samme skæbne – for hvis man kan arve egenskaber og udseende efter sin far, kan man så også arve et anlæg for selvmord?

Da Mikkel nærmede sig 38 - samme alder, som hans far havde, da han døde - gik det op for ham, at han var nødt til at nærme sig fortiden for at få en fremtid.

I bogen lærer han stykke for stykke sin far, hans ophav, traumer og hemmeligheder at kende.

Et familiemønster, som rækker længere tilbage end faren, begynder at tegne sig, og den fortæller en større historie om fædre, sønner, identitet og familiehemmeligheder i flere generationer.

