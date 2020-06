Se billedserie Michelle Hviid er aktuel med bogen 'Lev livet modigt', der udkom 3. juni på forlaget People's Press. PR-foto

Michelle Hviid: "Det vigtige er, hvilken genklang min fortælling vækker i dig som læser"

Villabyerne - 14. juni 2020 kl. 10:47 Af Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek

Forfatter, iværksætter og Gentofte-borger Michelle Hviid fortæller i sin nye bog 'Lev livet modigt', hvorfor det er vigtigt at leve sit liv uforfærdet

Sygdomskrise, økonomisk krise, skilsmissekrise, småbørnskrise, kropskrise, identitetskrise.

Michelle Hviid har haft dem alle. Og flere til. Faktisk er hun en ekspert på området. Men hun er også ekspert i at rejse sig igen efter krisen. Og hun insisterer på at være uforfærdet i livet og altid søge lykken.

Det handler hendes nye bog 'Lev livet modigt' om. I bogen deler hun ud af sine mange erfaringer og giver inspiration til læserne til selv at kaste sig ud stærkt ud i resten af deres liv.

Michelle Hviid, der bor i Gentofte, har fra begyndelsen gjort sig bemærket i offentligheden som et ærligt og autentisk menneske, der insisterer på at sige tingene som de er.

Efter utallige kriser i privatlivet, en hjernetumor og fem operationer i livmoderen, har Michelle nu fundet manden i sit liv.

Men det var ikke det, der lå i kortene for den driftige stifter af runningdinner.dk for bare to år siden. Så hvordan er Michelle nået derhen, hvor hun er i dag? Det er hun blandt andet, fordi hun bliver ved med at prøve. Igen og igen. Og fordi hun ønsker at leve livet uforfærdet.

Bogen består af en række nedslag i dit eget liv. Hvordan har du udvalgt, hvilke der skulle med i bogen?

"Historierne er et resultat af, at jeg har ligget og kigget op i mit loft tre-fire timer om dagen i fem år. Alt er gennemtænkt og reflekteret over fra alle vinkler, og så har jeg valgt de historier ud, som jeg synes repræsenterer det, jeg gerne vil sige med bogen. Det skal være historier, der hiver fat i dig. Det er ikke mig, der er den interessante. Det vigtige er, hvilken genklang min fortælling vækker i dig som læser. Tre forskellige læsere kan læse tre forskellige historier ud af den samme tekst, og for mig er det underordnet, om du bliver forarget, inspireret eller motiveret - bare jeg griber dig om hjertet. Og fjerner følelsen af skyld og skam. Det er vigtigt for mig, at mine oplevelser rammer en mere universel erfaring i læseren. For det er nemlig erfaringer, og ikke oplevelser, man kan give videre til andre."

Bogen hedder 'Lev livet modigt'. Men hvad er mod for dig?

"Det, der er mest interessant for mig, er at høre, hvad der sker inden i folk i det afgørende sekund, inden de tager de helt store beslutninger. Øjeblikket inden, man beslutter at blive selvstændig, frier, hopper ud fra timeter-vippen. Det har altid noget at gøre med sårbarhed. Kan du give mig et eksempel på en ting i verden, du beundrer, der ikke er udsprunget af mod? Alle steder i livet, hvor vi oplever noget, vi er pavestolte af, har at gøre med mod. Mod er arnested for alle livets store beslutninger. Mod forstået som overvindelsen af sårbarhed. Det er jo sårbarheden, der er fundamentet. At turde sige til et andet menneske: Jeg har brug for dig."

Din bog har en meget ydmyg tone over for livet og en stor sårbarhed, som både står i kontrast til og hænger sammen med det mod og den styrke, du beskriver i bogen. Hvad tænker du om det?

"Det, jeg vil med bogen, er at sætte mennesker fri. Fri for alt det, de tror er forkert eller grimt. Hvorfor er der så mange ting, vi ikke må? Hvorfor må vi ikke være kede af det? Liderlige? Fandenivoldske? Et sted i bogen skriver jeg: "Jeg bed mig fast som en køter." Det må man heller ikke som kvinde, men det gør jeg. Når der er noget, jeg gerne vil, bider jeg mig fucking fast som en køter, indtil jeg har så godt fat, at jeg ikke mister taget igen. Det er nødvendigt, synes jeg. Men de fleste er opdraget til, at det ikke er sådan, man gør. Der skal altid være orden i penalhuset. Det er noget, jeg meget gerne vil gøre op med. Og det handler om at erkende sin egen sårbarhed og overvinde den med mod."

Hvad så med fraværet af mod?

"Jeg interesserer mig også for, hvad der sker i det afgørende sekund, hvor vi ikke tør tage en modig beslutning. Når vi drejer af lige inden. I bund og grund tror jeg, at det har noget at gøre med ikke at turde kigge på virkeligheden som den er. Sugarcoate den, simpelthen. For hvis man tør se virkeligheden i øjnene, er man også nødt til at handle. Stoppe med at skjule virkeligheden bag et hav af filtre. Tænk på, hvor mange apps, der findes, der er beregnet til at sætte filtre på vores billeder. Det ender jo med, at man hverken kan kende sig selv eller andre."

Hvad tror du, at det skyldes?

"Jeg tror, det stammer fra en underliggende samfundstone, der fortæller os, at vi skal sugarcoate alting for at være gode nok. Det er forfærdeligt, at samfundet er skruet sådan sammen. Det er noget, både bogen og jeg selv brændende ønsker at gøre op med. Hvem er det egentlig, der mener, at vi alle sammen skal være så perfekte? Jeg er sikker på, at mange har det ligesom mig, det handler bare om at sige det højt. Jeg har ikke gjort noget exceptionelt: Jeg har bare håndteret livet, når det blev smasket ind i ansigtet på mig. Jeg blev alvorligt syg og var nødt til at blive rask."

Hvor kommer den styrke fra? Styrken til at sige til at sige tingene højt og klart?

"Den styrke hviler nok på et fundament af, at jeg havde givet op. Jeg fejlede hele tiden, og så tænkte jeg, at så kunne folk ligeså godt hade mig, og fra den dag af begyndte jeg at gøre, som jeg havde lyst til. Jeg regnede med at blive det ensomste menneske i verden på grund af den beslutning, men det modsatte skete."

Din store ærlighed: Hvad får du ud af den - på godt og ondt?

"På den negative side er der sikkert nogle mennesker, der hader mig. Men jeg ved, at det i virkeligheden ikke er mig, de hader. Det er noget i dem selv. På den gode side: Jeg får mit liv ud af det. Min virkelighed. Og kan man egentlig bede om mere?"