Se billedserie Jonathan Berntsen stod bag den nu lukkede Michelin-restaurant Clou, der fik sin første stjerne i 2014. Foto: Michael Tærsbøl Jepsen

Michelinkok har åbnet madtempel i hjertet af Hellerup

Jonathan Berntsen faldt pladask for de hyggelige lokaler i Hellerup, og meget tyder på, at Hellerup er faldet for den eksklusive restaurant The Samuel, der allerede har fuldt booket frem til midten

Villabyerne - 04. december 2020 kl. 18:22 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

I disse coronatider, hvor der er lagt en seriøs dæmper på rejser, store fester og socialt samvær - og hvor mange gourmetrestauranter enten lukker ned, serverer mad for hjemløse eller omlægger køkkenet til takeaway - så kan det virke overmodigt at åbne et ekstravagant madtempel.

Men det er lige nøjagtigt, hvad Jonathan Berntsen har gjort.

I midten af november åbnede restauranten The Samuel i den gamle apotekervilla på Hellerupvej 40.

Det lå ellers ikke lige i planerne.

I foråret måtte kok og sommelier Jonathan Berntsen som så mange andre lukke sin populære 1-stjernede Michelin-restaurant 'Clou' ned.

Og efter næsten ni år med 'Clou' var han klar til at tænke i nye baner og nye partnerskaber. Han blev en del af Enoteca family, der har restaurant i Holte, og det var også det italienske køkken, der i slutningen af september rykkede ind i 'Clous' gamle lokaler på Øster Farimagsgade.

Det var vist egentlig også en "italiener" mere, der var i tankerne, da han sammen med sine partnere tog ud og så på den gamle apotekervilla i Hellerup.

Men Jonathan Berntsen forelskede sig straks, og mens han gik rundt på de knirkende parketgulve i den atmosfærefyldte gamle villa med de høje paneler og den fine stuk, voksede ideerne til en ny restaurant.

"Sådan nogle lokaler falder man bare ikke over hver dag. Så det skulle bare være nu," siger Jonathan Berntsen.

Nogen vil nok undre sig over at lukke et stærkt brand som Clou, men efter ni år syntes Jonathan Berntsen, at tiden var inde til at starte noget nyt.

"Clou var en kasse. Det her er noget helt andet. Jeg er blevet spurgt af mange journalister, hvordan jeg vil beskrive køkkenet, og det bedste, jeg kan komme på, er Clou på EPO," siger han.

Tonen er sydlandsk gourmet, men ifølge Jonathan Berntsen endnu mere nørdet end, hvad han tidligere har lavet.

Navnet forpligter The Samuel, som restauranten hedder, er opkaldt efter hans søn Samuel, mens det private diningroom i restaurantens karnap er opkaldt efter datteren Josephine.

"Det forpligtiger at opkalde noget efter sine børn," siger han og smiler.

Han medgiver, at det af og til kan være en udfordring at få arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed.

"Men vi er så heldige, at børnene har nogle bedsteforældre, der er meget søde til at træde til, og så har jeg en kone, der også er meget passioneret omkring det hun laver, så der er højt til loftet hjemme hos os," siger Jonathan Berntsen.

Varm velkomst Det er godt tre måneder siden, at han så lokalerne første gang, og i denne uge er det tre uger siden, at The Samuel åbnede. Jonathan Berntsen er fuldstændigt overrumplet af den modtagelse, de har fået i Hellerup.

"Vi startede med at åbne køkkenet torsdag, fredag, lørdag og søndag. Men fra denne uge kan man også reservere bord til onsdag. Efterspørgslen har været helt utrolig. Lige nu er vi fuldt booket til midten af januar," siger han.

Med en menupris på mellem 1.800 og 3.700 kr., alt efter om det er incl. vinmenu, skal gæsterne være parat til at grave dybt i lommerne, og alt tyder på, at det er netop det, de er.

"Jeg tror, at der er mange, der har det sådan, at selvom vi er coronaramt, så skal livet ikke gå i stå. Vi skal stadig have nogle kulturelle oplevelser - gå i teatret og se ballet eller nyde et fantastisk måltid og nogle gode vine," siger Jonathan Berntsen.

Om de udvidede åbningstider fortsætter, ved han endnu ikke.

"Det bliver nok lidt organisk. Vi skal også have familielivet til at hænge sammen, og vi skal helst være på arbejde allesammen samtidig. For vi SKAL levere det bedste hver aften."

Det er da også et stærkt hold, han har sat i køkkenet med kokke, der alle har arbejdet på Michelin-niveau.

"Man skal elske det, for det er lidt ligesom at gå til eksamen hver dag. Derfor er det også vigtigt at have en god kemi i teamet. Man skal have det sjovt. Køkkenets personlighed afspejles også i maden," siger Jonathan Berntsen.

Selv er han både kok og sommelier. Når han komponerer menuen, starter han altid med vinen.

"Du kan ikke lave en vin om, men du kan altid smage maden til, så den passer til vinen," siger han.

Der er vægt bag ordene. To gange har han vundet VM i mad og vinsammensætning.

Denne torsdag formiddag er der allerede godt gang i køkkenet, der er i gang med at klargøre de norske kongekrabber og de islandske søpindsvin, der skal spille nogle af hovedrollerne i aftenens menu.

The Samuel har plads til 24 gæster.