Michael Bundesen skal æres i Taarbæk

Lokale kræfter går nu i gang med at undersøge, om den afdøde Shu-bi-dua-sanger kan æres i den by, hvor han voksede op. Ideerne blomstrer i lokale Facebookgrupper

Villabyerne - 29. november 2020 kl. 17:10 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

En statue af Hvalen Hvalborg på Havnelegepladsen ved Taarbæk Havn eller i Ro­sen­haven. En menu med kylling, softice og pølser på Taarbæk Kro.

Ideerne er mange, når det gælder om at hædre den nyligt afdøde Shu-bi-dua-sanger Michael Bundesen, som boede i Skovshoved, men voksede op i Taarbæk.

Lokale kræfter går nu i gang med at finde ud af, hvordan Taarbæk bedst kan ære og hædre sit bysbarn. I lokale Fadebook-grupper stortrives ideerne - og opfordringerne til de lokale politikere om at få sat noget i værk.

Blandt andet blev der skubbet kraftigt til den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, som også selv bor i Taarbæk.

Puffet kom fra Taarbæk Samlingens Kirsten Henriksen, som på Facebook opfordrede Sandbæk til at tage affære.

På opfordring fra Det Grønne Område griber han da også bolden. Og sender den videre med en opfordring til Taarbæk Borgerforening om at sætte en indsamling til en statue i gang.

"I Taarbæk har vi jo en tradition for at stå sammen, også hvad angår diverse indsamlinger. Her kan eksempelvis nævnes den nye Havnelegeplads på skolen, hvor borgerne i Taarbæk jo selv finansierede størstedelen af legepladsen," siger Richard Sandbæk.

Og han tilføjer:

"Om det så også kan lade sig gøre ved en eventuel statue, der på en eller anden måde har noget at gøre med Michael Bundesen, er noget, som de forskellige foreninger i Taarbæk må beslutte og stå i spidsen for. Til syvende og sidst er det også et projekt, som familien til Michael Bundesen i al respekt skal være med i og give tilladelse til."

Richard Sandbæk fortæller, at kommunens rolle som myndighed vil være at beslutte, hvor en statue skal stå - efter anbefaling fra borgerne i Taarbæk.

"Det, jeg har sagt på mit opslag på Facebook-tråden er, at jeg gerne vil deltage i arbejdet, herunder hjælpe til, hvad angår en politisk behandling af sagen, hvis vi når dertil, og at jeg også gerne vil deltage i et arbejde, såfremt foreningerne ønsker dette. I første omgang er det en sympatisk idé, der er slået op på Facebook, for jeg vil mene, at Michael Bundesen og Shu-bi-dua for mange af os har en helt speciel betydning. Og så må de gode foreninger i Taarbæk, som for eksempel Borgerforeningen, beslutte, om det er noget, man vil arbejde på."

Kirsten Henriksen er vokset op med Michael Bundesen, der blev født den 12. maj 1949 og opvokset på Taarbækdalsvej 3A, hvor han boede sammen med sin mor, far og lillebror, Christian.

Hun fortæller til Det Grønne Område:

"Lige fra lille dreng var Michael musikalsk. Han gik blandt andet til dans på Taarbæk Kro hos frk. Inge. Jeg dansede sammen med Michael. Vi dansede sammen til et afdansningsbal i 1956," fortæller Kirsten Henriksen:

"Michael startede tidligt med at synge sammen med sin morfar. Da han kom i skole, kunne vores musiklærer, Mogens Jørslev, høre, at når Michael lyttede efter en toneart, så kunne han herefter også synge det, også selv om hans stemme ikke var gået i overgang. Det fik Michael til at tage til forskellige talentkonkurrencer blandt andet i Place Pigalle, men han vandt dem aldrig."

Musik i frikvartererne I 1960'erne gik det ikke med et pigtrådsorkester, fortæller Kirsten Henriksen. Bedre var det, når Michael Bundesen og en kammerat optrådte på skolen:

"Michael og kammeraten Kurt lavede musik i frikvartererne. Det var et hit, og det blev sendt ud over skolens højttalere, der sad i klasselokalerne. Michaels favoritband var dengang The Kingston Trio. Desværre spillede de en dag pigtrådsmusik, og så var det slut med at få lov til at spille musik i frikvartererne," husker hun:

"Michael spillede musik sammen med flere venner i Taarbæk, og der blev hygget i de forskellige hjem. Sammen med en kammerat fra skolen spillede Michael folkesang på akustisk guitar, hvor det var Philips pladespillere, der var 'forstærkere'. Ved at forbinde lågene med ledninger, brugte de pladespillerne som forstærkere."

Spillede ishocey "Michael var som andre drenge: Der skulle ske noget. Han spillede om vinteren ishockey på Stokkerup Kær ved Eremitageslottet, og så kørte han på sin Velo gennem Taarbæk uden hænder, spillede guitar og sang højt samtidig," fortæller Kirsten Henriksen:

"Michael kom i cirka 1968 ind i folk-trioen Quacks og spillede der i tre år. Der er udgivet tre-fire singler, som kan høres på YouTube. Han har været i søværnet og speaker på P3, og så i 1973 startede eventyret med Shu-bi-dua," husker hun:

"Shu-bi-dua hang tit ud på Patricia i Taarbæk, Skovvej /Strandvejen 590, som var hotel, spise- og hyggested. Her var altid gang i den."

I 2011 blev Michael Bundesen ramt af en blodprop, og seks år senere gik han i gang som kunstmaler.

"Han malede meget af sin musik ud på lærredet og udstillede på Gallerie Pulsart, hvor man kan se mange af hans meget spændende malerier," slutter Kirsten Henriksen.

Michael Bundesen døde den 8. november.