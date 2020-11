Michael Bundesen, der var frontmand i det danske band Shu-bi-dua, er død efter et kort sygdomsforløb. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Michael Bundesen blev 71 år. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix Foto: Martin Sylvest Andersen/Scanpix Denmark

Michael Bundesen er gået bort

I sit hjem i Gentofte, omringet af sin nærmeste familie, sov frontmand i Shu-bi-Dua stille ind søndag aften

Han sang om hvalen Valborg, lærte os om det skønne ved en vuffili-vov og at sige fra over for sexchikane.

Frontmand i Shu-bi-Dua Michael Bundesen er død af kræft efter et kort sygdomsforløb. Han blev 71 år. Han sov søndag aften stille ind i sit hjem i Gentofte, i trygge rammer, omgivet af den nærmeste familie.

Det skriver hans to børn, Nanna og Nicolaj Bundesen, i en pressemeddelelse.

"Det er med en ufattelig sorg, at vi kan meddele at vores far, Michael Bundesen, efter kort tids kræftforløb er afgået ved døden," skriver de.

Familien vil gerne udbede sig ro til at bearbejde sorgen, og efter Michael Bundesen eget ønske, bliver det en bisættelse kun for de allernærmeste.

"Selvom det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til, at dette ønske respekteres, skriver Nanna og Nicolaj Bundesen.

I 1973 var Michael Bundesen med til at starte Shu-bi-Dua sammen med Michael Hardinger. Han var forsanger i bandet frem til 1984, hvor han forlod bandet for at blive programchef på den nystartede Kanal 2. I 1987 vendte han tilbage til bandet og var sanger frem til 2011, hvor han blev ramt af en blodprop, der gjorde ham lam i venstre side af kroppen.

