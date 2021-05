Mette designer smykker til de kongelige: Her åbner hun ny butik

Mette Rosgaard blev udlært hos Georg Jensen for 25 år siden. Efter fem år sprang hun ud som selvstændig guldsmed.

Guldsmed Mette Rosgaard har skabt sig en ny smykkehule på Gentoftegade, der afslører hendes to passioner

Villabyerne - 06. maj 2021 kl. 09:17 Af Kathrine Albrechtsen

Loftet er det første, man lægger mærke til, når man træder indenfor hos guldsmed Mette Rosgaard på Gentoftegade 32.

Et foto af ægte guldklumper er omdannet til tapet, som skinner ned på en og understreger Mette Rosgaards kærlighed for de ædle metaller.

Med et kig rundt afsløres hendes anden passion, nemlig jagt med bue og pil. Gevirer hænger på væggene eller er blevet omdannet til en lysestage.

I 20 år lå Mette Rosgaards guldsmed på Frederiksberg, men eftersom hun i dag bor i Søborg med sin mand, der også er guldsmed, og vennerne efterhånden flytter fra byen, begyndte hun at søge efter et nyt lokale.

"Jeg var lang tid om at tage springet, da jeg ikke helt turde af frygt for at miste stamkunder. Men da coronakrisen ramte, og jeg stadig fik opgaver fra dem, var det mit sidste skub til, at jeg godt kunne flytte. Og Gentoftegade er superhyggelig og det helt rigtige sted for mig," siger hun.

Prins på frierfødder Mette Rosgaard, som blev udlært hos Georg Jensen for 25 år siden, er kendt for sine girafringe. Et design, som Prins Joachim også havde bemærket, da han i 2007 trådte ind i butikken for i et tæt samarbejde med Mette Rosgaard at designe en forlovelsesring med udspring i girafringen til prinsesse Marie.

Mette Rosgaard fik også opgaven at designe deres vielsesringe og har sidenhen fået flere smykkebestillinger fra prinsen.

Udover egne kollektioner får hun også specialopgaver fra kunder, som kommer med gammelt guld, de vil omdanne til nye former og design.

"Selvom branchen har fået konkurrence fra store smykkefirmaer, så tror jeg, at der altid er folk, der ønsker et personligt smykke," siger Mette Rosgaard, som nyder sit samarbejde med kunderne.

"Der skal tit flere møder til for at finde det helt rigtige design. Især med forlovelsesringe, hvor det er vigtigt, at de føler sig trygge og hørt i deres ønsker," siger hun.

Fordybet i sit værksted Gentoftegade 32 er først og fremmest et værksted for Mette Roogaard, dernæst butik og showroom.

Hun har åbent to dage om ugen, onsdag og torsdag fra kl. 14-17.30 samt efter aftale. De andre dage sidder hun fordybet i et smykke i sit værksted.

"Det er dejligt med dage, hvor jeg ikke bliver forstyrret. Det bedste ved mit arbejde er alt det som metallerne kan, og så elsker jeg alle sten og perler," siger hun.

Efter et par dage i sin smykkehule er det tid for guldsmeden at komme ud i naturen til sin anden store passion.

"Med mit nye sted har jeg fået en fleksibilitet, hvor jeg kan arbejde intenst og så tage på jagt i fire dage," siger hun og smiler bredt.