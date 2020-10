I ?Fredensborg-dagene? i årtierne omkring 1900 rejste mange af Europas kronede hoveder med Nordbanen for at besøge ?Europas svigerfar?, Christian IX, på Fredensborg Slot. På billedet ses Fredensborg Station med kongeligt særtog ca. 1890.

Artiklen: Mest for tognørder: Ny bog om Nordbanens historie

Fredag den 23. oktober udkom en stor og gennemillustreret bog om jernbanen København-Hillerød-Helsingør og dens betydning for egnen.

Bogens første hoveddel fremstiller banens samlede historiske udvikling, den anden behandler banens forløb og de mere lokalhistoriske oplysninger. I et mindre afsnit fortælles om, hvordan togene så ud og var indrettede, ligesom bogen rummer en del "temaopslag", for eksempel om teglværkerne i Lillerød-Hammersholt og om ledvogterhusene langs banen.

Banen skabte udvikling, og Nordbanen har gennem sin mere end 150-årige eksistens været en vigtig del af Nordsjællands erhvervs- og kulturhistorie, ligesom den skabte de første forudsætninger for, at man kunne bosætte sig nord for København og alligevel arbejde i hovedstaden.