Messerschmidt: Næringsdrivende skal holdes skadesløse ved store klimaprojekter

Med udgangspunkt i Hellerup Parkhotels desperate situation, hvor omfattende vejarbejde har umuliggjort hoteldrift, vil Dansk Folkepartis energiordfører tage sagen op med klima- og energiministeren. Kompensation bør være et naturligt element i budgettet, inden man begynder et så stort arbejde som regnvandsafledningen, mener Morten Messerschmidt

"Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der er noget helt galt."

Sådan tænkte Morten Messerschmidt, da han læste Villabyerne 24. marts, hvor Ole Andersen, ejeren af Hellerup Parkhotel, fortalte om sin fortvivlede situation med flygtende gæster. Gæster, der har fået nok af støj- og støvinfernoet, efter Novafos' arbejde med at lave en regnvandsafledning bogstavelig talt har pakket hotellet ind i vejarbejde i hele 2021.

"Principielt tænker jeg, at der åbenlyst mangler regler for kompensation. En hotel­ejer bør stilles skadesløs, når et offentligt byggeprojekt lammer hans indtjeningsmuligheder som her. Praktisk undrer det mig, at man har valgt at organisere arbejdet på en måde, hvor pinen trækkes ud så længe," siger Morten Messerschmidt, energiordfører for Dansk Folkeparti og Charlottenlund-borger, som vi har sat stævne foran netop Hellerup Parkhotel sammen med den trængte hotelejer.

Novafos har forklaret mig, at de kun arbejder i ét skift, fordi det ellers ville fordyre projektet og at regningen i sidste ende ville havne hos borgerne i Gentofte Kommune, der betaler for projektet over deres vandregning. Giver det ikke god mening?

"Det er en statslig opgave at lave nogle spilleregler, der sørger for at holde såvel beboere som næringsdrivende skadesløse, når arbejdet er så omfattende som her."





Morten Messerschmidt, energiordfører for Dansk Folkeparti "Det er ret kynisk alene at se på den offentlige økonomi. Hvorfor er det Ole Andersen, der skal bære byrden," spørger Morten Messerschmidt, der understreger, at sagen for ham er principiel.

"Vi skal i de næste mange år have udvidet vores kloaknet og lavet klimasikringer, ja. Men vi må have en politik på området. Det er en statslig opgave at lave nogle spilleregler, der sørger for at holde såvel beboere som næringsdrivende skadesløse, når arbejdet er så omfattende som her. Derfor tager jeg fat i klima- og energiministeren (Dan Jørgensen, red.) og gør ham opmærksom på den konkrete situation, men selvfølgelig også det brede perspektiv. Jeg har en klar forventning om, at han vil kunne se sagens alvor."

Hvilken løsning forestiller du dig?

"Det skal være en pligt for bygherre at inddrage et estimat af de gener, arbejdet medfører, i budgettet. Det er amoralsk, at det kun er dem, der bliver ramt af generne, der skal hænge på regningen, og ikke fællesskabet," siger Morten Messerschmidt.

Håber på handling Hotelejer Ole Andersen er - måske ikke så overraskende - begejstret for DF-politikerens udtalelser.

"De ord er som taget ud af min mund. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Jeg håber på opmærksomhed og selvfølgelig også politisk handling. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg først tvinges på randen af konkurs af pandemien, og når jeg så kæmper mig tilbage, så smadrer et vejarbejde - og en komplet indelukkelse - mine muligheder for at drive forretning," siger han.

Hvis vi skal i gang med at kompensere for tabte indtægter på grund af klimasikring, hvor skal vi så starte eller slutte? Hvad med alle dem, der blev generet af metrobyggeri i årevis?

"Jeg kan ikke sætte tal på det, men jeg kan sige med stor sikkerhed, at det har været stort set umuligt at drive hoteldrift siden november 2019."





Ole Andersen, ejer af Hellerup Parkhotel "Rigtig mange af dem blev faktisk både genhuset og kompenseret. Der skal være en eller anden minimumsgrænse, det er klart. Men her er vi langt over den grænse. Selvfølgelig må vi pålægge bygherren at betale en eller anden form for kompensation, når det griber så voldsomt ind over for en næringsdrivende," svarer Morten Messerschmidt.

Svært at sætte tal på Når man spørger Ole Andersen, hvor meget, han mener, han burde kompenseres for vejarbejdet, der har ramt ham hårdt på pengepungen, er det ikke let for ham at svare. For han har faktisk været generet af vejarbejdet helt tilbage fra november 2019, hvor der blev boret til en brønd lige ude foran hotellet. Og både coronanedlukning og en totalrenovering af naboejendommen har kun gjort ondt værre i samme periode.

"Jeg kan ikke sætte tal på det, men jeg kan sige med stor sikkerhed, at det har været stort set umuligt at drive hoteldrift siden november 2019. Og jeg kan sige, at jeg har fået ødelagt tæpper for knap 300.000 kr. på grund af rustpletter fra de jernplader, der ligger 30 cm fra hotellets hovedindgang," siger hotelejeren.

"Ja, det var da et sted at starte," indskyder Morten Messerschmidt. Og tilføjer så: "Ved at indtænke alle gener og lægge en kompensation ind i budgettet, får bygherre og entreprenør også et incitatment til at blive hurtigere færdige."

Men helt ærligt, vi står stadig midt i en pandemi med masser af offentlige støtte- og hjælpepakker i milliardklassen. Har vi overhovedet råd til flere støtteordninger?

"Det her handler ikke om støtte. Der er heller ingen, der skal kunne tjene penge på kompensationer fra et vejarbejde, selvfølgelig ikke. Det handler om at holde beboerne og næringsdrivende skadesløse. Hvorfor skal de lide gener på fællesskabets vegne? Når hjælpepakker og kompensationer har været en del af coronakrisen, hvorfor så ikke når et offentligt vejarbejde fjerner grundlaget for at drive hoteldrift," spørger Morten Messerschmidt.

Dette interview med Morten Messerschidt og Ole Andersen er lavet, før det kom frem, at Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod Morten Messerschmidt i Meld og Feld-sagen. Redaktionen

