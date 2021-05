I Villabyerne den 21. april argumenterede Morten Messerschmidt for, at der ved store klimaprojekter, som Novafos? regnvandsafledning, udbetales kompensationer. ?Det handler om at holde beboerne og næringsdrivende skadesløse. Hvorfor skal de lide gener på fællesskabets vegne? Når hjælpepakker og kompensationer har været en del af coronakrisen, hvorfor så ikke når et offentligt vejarbejde fjerner grundlaget for at drive hoteldrift,? spurgte Morten Messerschmidt. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Messerschmidt: Ministersvar om lokalt hotel er en våd klud i ansigtet

Dansk Folkepartis energiordfører er stærkt utilfreds med transportministerens svar i sagen om Hellerup Parkhotel, der har lidt under omfattende vejarbejde i et klimaprojekt, men som ikke får en krone i kompensation

Villabyerne - 31. maj 2021 kl. 06:11 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Ganske som Morten Messerschmidt (DF) varslede det i Villabyerne 21. april, tog han sagen om Hellerup Parkhotels trængsler op over for klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

Han bad ministeren forholde sig til, om han "finder det rimeligt, at Novafos ikke udbetaler kompensation, når den konkrete erhvervsdrivende er ved at gå ned som følge af Novafos' barrikadering af gaden?"

I sidste uge fik han så sit svar, ikke fra klima- og energiministeren, men derimod fra transportminister Benny Engelbrecht (S), som på vegne af Vejdirektoratet bl.a. svarer følgende:

"Vejlovgivningen indeholder ikke regler om, hvor meget en vej må støje, herunder hvor meget et vejarbejde eller ledningsarbejde må støje eller genere sine omgivelser. Vejstøj og andre nabogener kan og skal dog indgå i vejmyndighedens vurdering af, om den ulovbestemte naboretlige tålegrænse er overskredet, og om der dermed foreligger et erstatningsansvar. Det vil også indgå i vurderingen, om vejmyndigheden med et rimeligt varsel har orienteret om de forestående gener, således at vejens naboer har fået mulighed for at indrette sig efter den specielle situation, der vil foreligge, indtil ledningsarbejderne er afsluttet," skriver transportministeren. Og han slutter sit svar på følgende vis:

"Det er i sidste ende op til domstolene at afgøre, om den naboretlige tålegrænse er overskredet ved Hellerup Parkhotel, herunder hvilken erstatning det i givet fald kan udløse. Jeg har som minister således ikke noget grundlag for at gå nærmere ind i den konkrete sag."

Urimelig retsstilling Den måde at spille bolden videre på, vækker ikke just begejstring hos Dansk Folkepartis næstformand og energiordfører.

"Det er et meget utilfredsstillende svar. En våd klud i ansigtet, vil jeg næsten kalde det. Derfor vil jeg hen over sommer tage det op med min gruppe, om vi skal stille et konkret forslag. Det er jo en meget urimelig retsstilling, man placerer den ramte i, at man bare må gå til domstolene. Det kræver både et økonomisk og personligt overskud, som langt fra altid står mål med den skade, man måtte lide," siger Morten Messerschmidt.

Videresender aben Villabyerne har vist ministersvaret til Ole Andersen, ejeren af Hellerup Parkhotel.

"Ministerens svar overrasker mig desværre ikke. De offentlige myndigheder kan nok se problemstillingen, men har tilsyneladende problemer med at tage handsken op og videresender bare aben. Min tolerancegrænse for mine økonomiske tab er for længst overskredet. Således at min eneste mulighed for oprejsning og økonomisk kompensation er en retssag. Men da de ekstremt støjende arbejder stadig pågår mindre end to meter fra hotellets hovedindgang, opgøres vores krav først, når jeg kender den endelig konsekvens," siger han.