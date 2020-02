Jeppe Bruus (S). Foto: Steen Brogaard

Mere politi, mindre tyveri

Villabyerne - 20. februar 2020 kl. 17:59 Af MF og retsordfører Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Gentofte har alt for længe været et jagtmarked for indbrudstyve. Og selvom det er godt, at der har været færre indbrud i den seneste tid, er vores område desværre et af de allermest populære blandt tyvene. Samtidig er opklaringsprocenten helt nede på kun fem procent på landsplan.

Det skyldes bl.a., at vores gode politi har for få betjente i uniform, der er tæt på borgerne.

Ingen skal være i tvivl. At vores politi får flere nye kollegaer, bedre udstyr og mere tid til at fokusere på de borgernære opgaver som indbrud, er en kerneprioritet for Socialdemokratiet og vores nye regering.

Derfor bruger vi flere penge på politiet i år, end vi gjorde sidste år. Og vi uddanner 150 flere betjente, end der ellers var lagt op til.

Og vi er nu i gang med at forhandle om en ny flerårsaftale for vores politi og anklagemyndighed.

Det er en af årsagerne til, at vi i Socialdemokratiet har spillet ud med, at vi vil have et politi, der er tættere på borgerne. Så vi får mere nærhed og tryghed.

De seneste år er flere og flere politistationer blevet lukket, ligesom fire ud af ti stationer kun har åbent en dag om ugen eller sjældnere. Samtidig er vores Rigspoliti vokset markant.

Derfor ønsker vi at flytte en del af Rigspolitiets opgaver ud i landets 12 politikredse. Og samtidig se på, hvordan vi kan få endnu mere politi, der er tilgængeligt.

Så der igen bliver tid til at tage imod en anmeldelse for tyveri. Og også efterforske sagerne.