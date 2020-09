'Valget er vigtigt, fordi menighedsrådet udgør folkekirkens fundament,' lyder det fra Peter Birch, sognepræst i Hellerup Kirke og Gentoftes provst. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Menighedsrådsvalg: Det er nu, du kan sætte dit præg på din lokale folkekirke

Der er direkte valg til menighedsrådene i alle landets sogne 15. september. Valget i Gentofte foregår i de ni sognegårde

Villabyerne - 06. september 2020 kl. 10:53 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart åbner valglokalerne til et valg, der ikke trækker særlig mange overskrifter i landets aviser eller sætter gule bjælker på TV2 News.

Det er naturligvis valget til landets menighedsråd, vi taler om. Et valg, der finder sted i alle landets sogne den 15. september, men som mange danskere slet ikke deltager i. En skam, hvis du spørger Gentoftes provst, som kalder det et vigtigt valg - især hvis man kerer sig om kirkens rolle i samfundet.

"Valget er vigtigt, fordi menighedsrådet udgør folkekirkens fundament. Uden menighedsråd, ingen folkekirke. Menighedsrådet har ansvar og myndighed indenfor alt, hvad der udgør den lokale kirkes liv. Når folkekirken står stærkt i sammenligning med andre nationalkirker i vores nabolande, er jeg overbevist om, at det bl.a. skyldes, at ansvaret for kirkens liv og vækst er lagt ud til engagerede mennesker, der stiller deres tid og kompetencer til rådighed for kirken lokalt," siger Peter Birch, der også er formand for provsteforeningen og kandidat til at blive Helsingør Stifts næste biskop.

Ikke overraskende håber han på, at menighedsrådene får en bred, repræsentativ sammensætning:

"Det er selvfølgelig godt, hvis menighedsrådet har en sammensætning, der afspejler sognet - f.eks også de relationer, den lokale kirke har til sognets andre centrale institutioner, foreninger osv.," siger han.

Taler sig til rette Det er første gang nogensinde, at valget afholdes ved direkte valg via personligt fremmøde. Tidligere tog lovgivningen udgangspunkt i, at der skulle være afstemningsvalg, men det behov er tiden løbet lidt fra, forklarer Gentoftes provst.

"Det er i stigende grad blevet en sjældenhed. Sidste gang, for fire år siden, var der afstemningsvalg i færre end 100 af de i alt 1.750 sogne, så nu tager lovgivningen udgangspunkt i, at de fremmødte i en valgforsamling taler sig til rette om, hvem der skal udgøre menighedsrådet for den næste valgperiode. Og der er indført krav til valgforsamlingens form, annoncering og afvikling, så der er størst mulig transparens. Der er stadig mulighed for at udløse et afstemningsvalg, hvis der er grupper eller personer, der føler sig majoriseret på valgforsamlingen. Valget finder i så fald sted 17. november," siger Peter Birch.

Menighedsråd har et lidt støvet ry, primært som et forum for ældre mennesker, hvad gør folkekirken for at tiltrække flere yngre mennesker?

"Der er mange, der stiller deres livs- og erhvervserfaring til rådighed for menighedsrådsarbejdet. Det er en stor rigdom! Vanskeligheden ved at rekruttere blandt f.eks. børnefamilier er ikke kun folkekirkens udfordring, men et vilkår, der også gælder andre steder, fordi mange har en krævende og travl dagligdag. Men det er vigtigt at understrege, at alle, der er medlem af folkekirken, kan være med til at løfte det lokale ansvar. Og så kan menighedsrådet jo også i sin måde at arbejde på inddrage sognets beboere i drøftelse af nye initiativer, gudstjenester osv."

Valg til kirkernes menighedsråd Alle voksne (over 18 år), som er medlemmer af folkekirken, kan stille op til valget og har stemmeret i deres eget sogn.

Som medlem af menighedsrådet får man indflydelse på den lokale kirkes liv: Hvilke aktiviteter skal kirken have? Hvilke typer af gudstjenester, koncerter, foredragsrækker osv. skal man tilbyde?

Menighedsrådet har også ansvar for den lokales kirkes drift, som f.eks. økonomi, personaleledelse og vedligeholdelse af bygninger. Når det gælder forkyndelsen, undervisning og sjælesorg er præsterne uafhængige af menighedsrådet.

Menighedsrådet består af kirkens præster plus 6-15 folkevalgte medlemmer alt efter sognets størrelse samt 2-3 stedfortrædere.

Medlemmer vælges for en fireårig periode og konstituerer sig selv en gang om året i november. Her vælges formand, næstformand, sekretær, kasserer, kontaktperson, kirkeværge samt udvalg for kirkegården. Derudover nedsætter menighedsrådet en række udvalg, der kan bestå af både medlemmer, frivillige og kirkens ansatte. Udvalgene står for planlægning af kirkens arrangementer, feks. koncerter, babysalmesang, foredrag, menighedspleje, studiekredse, udflugter mv.

Arbejdet som menighedsrådsmedlem er som udgangspunkt ulønnet, men der er afsat et mindre honorar til de særlige hverv i menighedsrådet.

Menighedsrådet holder typisk møder 5-10 gange om året. Hertil kommer udvalgsmøder, hvor en del af rådet samles om særlige opgaver og projekter. Menighedsrådsmøder er i øvrigt offentlige, hvilket vil sige, at alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i rådets arbejde.

Alle Gentoftes ni kirker indkalder til valgforsamling i den enkelte kirkes sognegård den 15. september. På kirkernes hjemmeside kan du finde nærmere information. Og du kan finde yderligere information om det kommende valg på www.menighedsraad.dk.