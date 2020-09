Se billedserie Thomas Krantz.

Send til din ven. X Artiklen: Medlem af menighedsrådet: 'Det giver en vis tilfredsstillelse at gøre noget, som du ikke får penge for' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medlem af menighedsrådet: 'Det giver en vis tilfredsstillelse at gøre noget, som du ikke får penge for'

Tre nuværende medlemmer af menighedsråd i Gentofte fortæller her, hvorfor de har kastet sig over det frivillige arbejde og hvad det har betydet for dem

Villabyerne - 06. september 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Krantz, formand i Jægersborg sogn. Far til fem børn og erhvervsaktiv leder i finansverdenen.

Hvad driver dig?

"Hvis jeg kan gøre vores kirke 10-20 procent bedre og skabe nogle rammer og aktiviteter, der kan få nogle nye mennesker til at komme i kirken, så er det den ultimative belønning for mig. Vi laver jo ikke kirke for os selv, vi laver kirke for, at folk skal komme og høre Guds ord og måske endda blive styrket i troen - det er i hvert fald min ambition."

Hvad giver det dig?

"Det giver en vis tilfredsstillelse at gøre noget, som du ikke får penge for. At gøre noget for andre er jo også kristendommens kernebudskab, at hjælpe andre med de evner, du nu har. Og det kan du gøre i menighedsrådet. Du kan give noget af din egen erfaring og forhåbentligt gøre kirken bedre. Det er også en god oplevelse at se noget af det, du har været med til at beslutte, blive ført ud i livet. Vi skal f.eks. til at ansætte en ny organist. Det er sjovt, for det er jo virkelig en måde at præge kirken på, at få lov til at ansætte folk."

Hvad er der brug for?

"Der er brug for flere unge og midaldrende mænd og kvinder, som måske har lidt mere gåpåmod og nye ideer og som har energi til at forandre ting. Der er en udbredt opfattelse af menighedsråd som noget gammelt og trægt, en hyggeklub for pensionister. Men sådan er det jo ikke. Det er et spændende sted med dygtige mennesker, og du får masser af indflydelse. Der er faktisk ret meget, du kan forandre, hvis du vil."

Johnny Frost, kirkeværge og kontaktperson i Messiaskirken, Maglegård sogn. Trommeslager i rockband, gospelkorsanger og pensioneret erhvervsleder.

Hvad driver dig?

"Jeg vil gerne bringe år 2020 ind i kirken, men stadig bevare det gamle, solide fundament. De to ting skal harmonere. Jeg har f.eks. fået installeret farvede lyskilder i kirkerummet, så vi kan justere lysets farve alt efter hvilken stemning, der passer til anledningen. Det har været fantastisk spændende. Og så arbejder jeg for at få åbnet kirkepladsen mere op ud mod vejen, så kirken kan blive en mere integreret del af nærmiljøet. Der er mange skoler og sportsforeninger i sognet og dermed unge mennesker, som kunne have glæde af at komme og bruge kirkens arealer."

Hvad giver det dig?

"Jeg er en typisk kulturkristen og ikke den store kirkegænger. Det, jeg var tiltrukket af, var det, som kirken stod for. Når jeg så selv kunne være med til at få det indhold frem, så synes jeg faktisk, det går op i en højere enhed. Jeg er glad for at kunne bruge mine erfaringer og kompetencer fra erhvervslivet til at udvikle kirken og dens organisation. Det er absolut ikke noget, jeg har fortrudt. Der er udfordringer, men det er også spændende."

Hvad er der brug for?

"Vi er nødt til at tænke ud af boksen, og vi er nødt til at flytte nogle grænser, ellers vil kirken ikke bestå i den form, den har i dag. Kirken skal finde sine ben og sin berettigelse. Det, mener jeg, er det primære og det sjove for en, der vil sidde i menighedsrådet. Vi skal have nogle flere mennesker til at komme her og bruge kirken og møde hinanden."

Birgitte Bech, formand i Vangede sogn. Frivillig i hjælpeorganisationen Børn i Afrika og pensioneret børnehaveklasseleder.

Hvad driver dig?

"Jeg brænder for at fylde kirkens bygninger med liv og fællesskab gennem kirkens mange aktiviteter. Jeg er både stolt og glad for det her foretagende, fordi der er så mange mennesker med stort engagement. Vi plejer at prale med, at hvis vi tæller alle de frivillige med, så har vi omkring 120 mennesker. Tænk, at jeg får lov til at være en del af det fællesskab. Og så er jeg stolt af at have fået vores kirke certificeret som Grøn Kirke med tiltag som affaldssortering, diverse klimatiltag og højt græs til insekterne for at øge biodiversiteten."

Hvad giver det dig?

"Det er fantastisk at gøre noget for andre - sammen med andre. Samarbejdet i menighedsrådet er både muntert og broget, og de fællesskaber, der opstår i udvalgene og aktiviteterne, er berigende. Det er både udfordrende, sjovt og spændende at være med. Jeg er typen, der har svært ved at sige nej, men det er jeg nu glad for, for det har åbnet så mange døre for mig at sige ja, og jeg har lært så meget af det."

Hvad er der brug for?

"Vi har brug for flere folk i 30-40 års alderen. Det er synd, at de unge ikke prioriterer frivilligt arbejde. De overser muligheden for den kompetenceudvikling og det netværk, de kan få ved at være med i et menighedsråd. Ledelseserfaring er da f,eks. attraktivt at have på cv'et."