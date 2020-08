Anette Hestbæk Jørgensen ses her foran det ene bordtennisbord, som skal være med til at holde rygetrangen væk. Foto: Kathrine Albrechtsen

Med pisk og gulerod er der sat en stopper for smøger i skoletiden

Det gør ondt på Aurehøjs rektor Anette Hestbæk Jørgensen at se de unge, der lærer at ryge i gymnasiet. Med et røgfrit gymnasium er hendes håb, at afhængigheden ikke starter i skoletiden

Villabyerne - 19. august 2020

Det er slut med at løbe ud i frikvarteret for at tage et sug af sin cigaret.

Ved årets første skoledag mødte elever på alle folkeskoler og ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune ind til et nyt forbud, der sætter en stopper for røg i skoletiden.

En af de rektorer, som har forberedt sig på det nye tiltag, er Anette Hestbæk Jørgensen på Aurehøj Gymnaisum, der udover kommunens tiltag, også har meldt gymnasiet til et regionalt projekt.

"Jeg synes jo, at vi har et ansvar som ungdomsuddannelse for ikke at uddanne nye rygere. Det gør ondt på mig at se de unge, der lærer at ryge i gymnasiet," siger hun, som siden sin indtrædelse 1. maj 2019 har haft trivsel og sundhed højt på dagsordenen.

Det farlige fællesskab I november 2019 viste en elevtrivsels-undersøgelse på Aurehøj Gymnasium, at otte procent af eleverne røg til dagligt. Årsagen til, at unge overhovedet starter på at ryge, skal ofte findes i fællesskabet omkring en cigaret, fortæller Anette Hestbæk Jørgensen.

"Og for nye 1.g'ere kan det også blive en icebreaker til at falde i snak med hinanden," siger hun.

Med to nye bordtennisborde i skolegården og en ny elevstyret café med gratis kaffe, te og småkager håber rektoren at kunne erstatte rygetrangen.

Det er guleroden, men der er også pisk. Lærere i gule veste kommer til at patruljere på stier og veje omkring skolen for at sikre, at eleverne overholder de nye restriktioner. Og bødeblokken er klar.

Første gang er en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig, tredje gang er det udelukkelse fra sociale aktiviteter, fjerde gang ti dages hjemsendelse. Og til sidst en bortvisning. Men så langt tror Anette Hestbæk Jørgensen næppe, de kommer ud.

"Vi har en vagtordning i 10- og 12-frikvarteret, som patruljerer rundt i området og allerede har taget én ryger i den her uge. Vagtværnets rolle er ikke at være fordømmende og afvænne de unge, men skabe en dialog, der kan hjælpe dem igennem en røgfri skoledag. Eleverne har også taget godt imod dem og kalder dem "de gule natteravne"," siger rektoren.

Bekymring for ny rolle Ved et kickoff-møde med lærerne luftede nogle bekymring over deres nye rolle, og om eleverne nu vil se dem som politibetjente, men det har ikke været rektorens oplevelse.

Fælles indsats Alle fire gymnasier i kommunen er gået sammen om en fælles indsats for en røgfri skoletid



Søren Helstrup, rektor på Ordrup Gymnasium: "Vi har gjort nogenlunde som Aurehøj, bortset fra at vi allerede sidste år købte bordtennisborde, udendørs bordfoldbold, lavede udeområde med parasoller, så vi havde de attraktive alternativer klar. Vi ronderer i ny og næ i området, men har ikke faste vagter. Vi oplever ikke at have nævneværdige problemer og i forhold til nye 1.g'ere har det været rigtigt rart, at rygning bare ikke er muligt. Faktisk indførte vi Røgfri Skoletid allerede i april i forbindelse med genåbningen - også problemfrit."





Pia Nyring, rektor på Øregård Gymnasium: "Vi er lige startet, så det er for tidligt med en tilbagemelding, men umiddelbart går det fint. Lige nu er det mere Covid -19 regler, der er i fokus."

Første skoledag tog hun en tur rundt i klasserne for at tage en dialog med eleverne om det nye forbud.

"Folk havde mest spørgsmål om, hvad de måtte og ikke måtte. Vi har ikke oplevet et oprør fra eleverne over forbuddet. Til gengæld har elevrådsformanden fortalt mig, at han har bemærket, at nogle af dem, som spiller bordtennis, var nogle af de faste rygere," siger hun.

Så måske de nye restrik­tioner og initiativer gør en forskel. Anette Hestbæk Jørgensens håb er, at tiltaget sørger for, at afhængigheden i hvert fald ikke starter i skoletiden.