Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen (tv.) og Frederik Baastrup har startet Human Bytes, som vil styrke de nordiske sundhedsvæsener med mere AI og avanceret klinisk software. Pressefoto Foto: Fotograf Carsten Andersen

Med kunstig intelligens kan man på få sekunder optegne en tumor og sikre nøjagtig behandling

Med base i Techcenter Hellerup ved Hellerup Station vil Human Bytes styrke diagnosticering og behandling med kunstig intelligens og avanceret klinisk software

Villabyerne - 03. februar 2021 kl. 14:12

To Gentofte-borgere med lang erfaring inden for den danske medico-branche har startet nyt firma sammen med ambitionen om at bringe mere kunstig intelligens (AI) og avanceret klinisk software ind i det danske sundhedsvæsen.

"Der ligger et kæmpe socioøkonomisk potentiale i AI. Vi vil være med til at sikre, at dette potentiale bliver forløst i Norden."





Frederik Baastrup Human Bytes har Frederik Baastrup og Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen døbt deres nye virksomhed, som de har givet base i det tech-specialiserede kontorfællesskab Techstation Hellerup over Irma på Ryvangs Allé 81.

Frederik Baastrup og Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen har en fortid som henholdsvis salgsdirektør og administrerende direktør i Mediq Danmark, som er den største medico-leverandør til den danske sundhedssektor.

Nu vil de med Human Bytes bringe kunstig intelligens og avanceret klinisk software til sundhedssektoren på tværs af de nordiske lande.

Hurtigere diagnosticering De henviser til en Deloitte-rapport fra efteråret 2020, der peger på, at AI kan redde 400.000 menneskeliv og spare 200 milliarder euro og 1,9 milliarder mandetimer årligt, hvis det bliver implementeret i det europæiske sundhedsvæsen.

"Der findes efterhånden mange AI-virksomheder med veludviklede algoritmer, der har udført betydelig klinisk forskning. De har således nået et modenhedsniveau, hvor deres løsninger kan integreres og gøre stor nytte i dagligdagen i sundhedssektoren. For eksempel kan diagnosticering gøres langt hurtigere og mere konsistent via AI. Der ligger et kæmpe socioøkonomisk potentiale i AI. Vi vil være med til at sikre, at dette potentiale bliver forløst i Norden," siger Frederik Baastrup.

Bindeled i Norden Ifølge de to iværksættere tiltrækker Norden allerede mange AI-udviklere, men de mindre markeder og den offentlige regulering på vores breddegrader giver nogle særlige regionale udfordringer, hvor Human Bytes ser en mulighed for at gøre en forskel.

"Mange AI-udviklere kommer til Norden for at få effekten af deres løsninger dokumenteret. Den nordiske, kliniske forskning er meget anerkendt, men når effekten er dokumenteret, kigger udviklerne typisk mod større markeder med en simplere købsproces, der står i modsætning til de relativt små nordiske markeder med en mere kompleks og reguleret offentlig indkøbsproces. Vi har stor erfaring med salg til sundhedssektoren og kan således være det bindeled, der gør det attraktivt for udviklerne at levere til Norden og nemmere for klinikken at implementere AI-løsninger i drift," siger Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen.

Algoritmen lærer og lærer Kunstig intelligens betegner software eller algoritmer, som ved at afkode og genkende mønstre i store mængder data kan støtte klinikeren ved diagnosticering eller behandling af patienten.

Ved hjælp af computer-modellering af menneskelige kognitive evner trænes algoritmen til at identificere mønstre, der giver værdi for klinikeren, og algoritmen gør det typisk hurtigere og mere konsistent.

I begyndelsen vil Human Bytes fokusere på AI-løsninger, som kan bruges inden for radiologi og stråleterapi.

Inden for radiologi kan AI-algoritmer udvikles og trænes til specifikt at spotte tidlige stadier af for eksempel brystkræft eller forbedre triagering i akutte forløb på scanningsbilleder af patienter. Løsningen vil dermed kunne understøtte og effektivisere screenings- og akutte forløb på hospitalet.

I kampen mod kræft er stråleterapi et effektivt våben. Præcision er dog altafgørende for at sikre, at strålen ikke rammer raskt væv og vitale organer.

Med AI-løsninger kan man på få sekunder optegne en tumor fra en scanning og således sikre hurtig og nøjagtig behandling, forklarer de to iværksættere.

