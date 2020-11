Se billedserie Forskningsholdet er samlet foran en lokal sundhedsklinik efter at have inkluderet 13 personer. Klinikken ligger i det område, hvor forekomsten af malaria er størst i hele Cruzeiro do Sul. Efterfølgende bruges aftenen på at analysere dagens blodprøver. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Med hjertet i Amazonas' jungle: Tre unge forskere med en mission Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med hjertet i Amazonas' jungle: Tre unge forskere med en mission

Tre unge forskere har det seneste år byttet hverdagen på Herlev og Gentofte Hospital ud med regnskoven i en afsides egn i Brasilien. Her arbejder de på at etablere verdens første biobank, der skal afklare sammenhængen mellem malaria og hjertesygdom

Villabyerne - 13. november 2020 kl. 11:26 Kontakt redaktionen

Klokken er 05.35 om morgenen, og solen er netop stået op.

Firhjulstrækkeren er pakket med mobilt laboratorium, transportabel ultralydsmaskine og test for malaria.

Forude venter en times kørsel i regnskoven, en dag med 35 graders varme og undersøgelser af hjertet på 11 personer.

Selvom det er fristende i denne sammenhæng, så vil det nok være en stramning at kalde Cruzeiro do Sul for hjertet af Amazonas.

For ret beset er byen beliggende næsten så langt mod vest, man kan komme i Brasilien, i staten Acre, der er dækket af regnskov. Det er langt ude på landet, eller rettere i junglen, selv set med sydamerikanske briller.

Klatrede man op på regnskovens tag og kiggede 100 km videre ud mod Stillehavet, ville øjnene ramme grænsen til Peru. For at blive i den kardiologiske jargon: lod man Brasilien erstatte af et hjerte på landkortet, så ville vi befinde os helt yderst i højre forkammer.

Dér, i Amazonas, har to læger og én medicinstuderende fra Herlev og Gentofte Hospital i godt et år arbejdet på at etablere en international biobank.

Regionen er en af Brasiliens fattigste og kendt for at have en af de største forekomster af malaria i Sydamerika. Målet med forskningen er at afklare, om malaria øger risikoen for hjertesygdom.

"Vi tog første skridt i efteråret 2019, da jeg rejste til Brasilien for at etablere de første samarbejder i et område, hvor der aldrig tidligere er udført klinisk forskning i denne målestok," fortæller læge og ph.d. Philip Brainin.

Han fik i februar selskab af ph.d.-studerende Anna Engell Holm, og i september ankom medicinstuderende Alma Scheel Wegener.

Frygter at få stød Og det er - på alle måder - langt væk fra hverdagen på gangene på Herlev og Gentofte Hospital.

Cykel og offentlig transport er som beskrevet erstattet af en tur med firhjulstrækker gennem junglen for at komme hen til de lokale sundhedsklinikker.

"Nogle deltagere går ad junglestier i op til fem timer, eller sejler på floder, for at komme til vores undersøgelser. De fleste, vi undersøger, har aldrig set et EKG eller en ultralydsmaskine før. Flere af vores forsøgspersoner ejer ikke en mobiltelefon. For dem er det grænseoverskridende pludselig at få påsat elektroder på brystkassen og se 'high-tech'-udstyr. Flere tror, at vi vil give dem stød, når vi sætter EKG-elektroderne på deres bryst," fortæller Anna Engell Holm.

En global betydning Hver dag undersøger holdet 10-15 personer. Målet med forskningen er at blive klogere på, hvordan malaria påvirker menneskets kredsløb og potentielt bidrager til hjertesygdom. Den forståelse kan få global betydning for, hvordan man håndterer hjertesygdom i områder med malaria.

Samtidig vil studiets resultater også kunne bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem infektion, inflammation og udvikling af hjertekarsygdom, hvilket vil kunne gavne den generelle hjertesundhed på sigt.

"I Danmark har vi en lang tradition for forskning i malaria. Dansk malariaforskning er i verdensklasse, og resultater fra danske forskningsgrupper publiceres i de største internationale tidsskrifter," forklarer Philip Brainin.

"Mange tror, at vi kommer fra Sydbrasilien, fordi de fleste simpelthen ikke kender noget, eller har rejst, uden for Amazonas. Hvis vi møder folk, der har hørt om Danmark, siger de 'Vocês são as pessoas mais felizes do mundo!' ('I er de lykkeligste mennesker i verden')," tilføjer han.

Kogt hane til frokost I det hele taget bliver der taget varmt imod holdet, fortæller Philip Brainin, og der er stor støtte til projektet, som bliver lavet i samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder og det lokale universitet.

"I nogle af sundhedsklinikkerne tilbyder personalet at lave frokost til os, hvilket enkelte gange har betydet, de har slagtet en hane foran klinikken og lavet mad i tre timer. Der er også en ekstrem stor tro på, at det, lægen siger, er sandt, og i det hele taget giver det os perspektiv på forskellene mellem det danske og brasilianske sundhedsvæsen," fortæller han.

Men hvad gør man, når man står midt i junglen og netop har taget en blodprøve, som skal holdes kølig og analyseres inden for 15 minutter? Eller skal udføre en fuld ultralydsscanning af hjertet, når man ikke har adgang til et undersøgelsesleje?

"Løsningerne kræver en vis kreativitet. Vi har selv bygget en køleboks med kølelegemer, der kan holde to grader celsius i 15 timer, selv om udendørstemperaturen ofte er 35-40 grader celsius. Og så medbringer vi en oppustelig madras eller inddrager borde, personerne kan lægge sig på, selv om man typisk ikke kan ligge sådan i længere tid. Derfor laver vi ultralydsundersøgelserne under et højere arbejdstempo, sammenlignet med en dansk ultralydsscanning til forskningsbrug. Kvaliteten er lige så god som på afdelingen i Danmark, men det kræver en god portion koncentration og en ekstra person til at assistere," fortæller Philip Brainin.

De områder, holdet arbejder i, er periodevist svært fremkommelige og har ringe adgang til lægehjælp. Og fordi forskerne i forbindelse med undersøgelserne i projektet samtidig udfører et generelt sundhedstjek, støder de nogle gange på personer, der har uerkendt hjertesygdom eller andre medicinske lidelser. Og dem kan de så, sammen med lokale læger og hospitaler, hjælpe videre til korrekt behandling.

Og så er der corona Lige som andre steder i samfundet har coronapandemien også sat sit præg på projektet i Brasilien. Hele staten Acre blev sat i karantæne fra begyndelsen af marts, og både butikker, kirker og skoler var lukket frem til 1. juli.

Og selvom Acre ikke har været blandt de allerhårdest ramte, har der naturligvis været stor opmærksomhed omkring sikkerheden, understreger Philip Brainin.

"Der er sparsom adgang til lægehjælp i det område, vi befinder os, og derfor var der en vis bekymring for coronavirus. Derfor var det også i tæt samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder, og først da alle andre lægeklinikker åbnede, fik vi lov at igangsætte studiet i en reduceret udgave. Lige siden har vi iført heldragter, mundbind, visir og handsker i den fugtige og varme jungleluft undersøgt forsøgspersoner til biobanken."

På det lokale universitet opbevares vævsprøver fra dagens patienter ved minus 80 grader. De skal senere analyseres for malariaantistoffer og hjertespecifikke biomarkører og sammenholdes med ultralydsundersøgelserne af hjertet.

Holdets ambition er at fortsætte projektet, til de har undersøgt hjertet hos 900 personer fra lokalområdet, hvorefter regnskov, firhjulstrækker og tropisk varme igen bliver skiftet ud med en hverdag på Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Malaria Hjertestudiet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, A. P. Møllers Lægefond, Lundbeck Fonden og Hjerteforeningen. jbl