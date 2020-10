Mikie Breum er medlem af De Berejstes Klub. For hende er det vigtigste i livet at rejse, og hun bruger en stor del af sin tid på at opleve verden. PR-foto

Med Gentofte-borger på rygsækrejse: Oplev næsebjørne helt tæt på

Er du nysgerrig på, hvordan det er at opleve næsebjørne, vaskebjørne og aber helt tæt på? Eller på, hvordan det er at snorkle med hajer, rokker og skildpadder?

Vil du vide mere om, hvordan det er at vandre i jungle, tågeskov, på aktive vulkaner og på palmestrande? Og om at besøge koloniale byer, mayamarkeder og pyramider?

Mikie Breum, der i 2017 flyttede tilbage til Gentofte, som hun er vokset op i, har tidligere udgivet flere rejsebøger. Hun har sammenlagt rejst 10 år gennem 87 lande på alle klodens syv kontinenter. Hun rejser op til et år ad gangen i én region på ét kontinent for at få et dybere kendskab til området.