Med en stensikker sejr på 7-2 til Gentofte Futsal ligner det indløsning af semifinalebilletter på søndag. Her spilles kamp 3 i Kildeskovshallen kl. 15. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Matchbold til Futsal Gentofte

Efter sejr i første kvartfinale-kamp i Gentoftehallen var presset på værterne fra Albertslund IF, der fredag bød indenfor i Glostruphallen til en revanchedyst.

I en flot kulisse, med et medlevende publikum, forsøgte hjemmeholdet at overraske straks fra første fløjt. De pressede højt på hele banen, men det skulle hurtigt vise sig at være en fejl.